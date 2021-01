Dresden

Anna-Katharina mag ihre Schule. Das muss bei Schülersprechern nicht ungewöhnlich sein, eine gewisse Grundsympathie darf da unterstellt werden. Doch die 15-Jährige hat auch ein paar gute Argumente, warum die 36. Oberschule in Löbtau diese Wertschätzung verdient. „Die Lehrer arbeiten eng mit den Schüler zusammen, sind immer für uns da – und unterstützen uns im Schulalltag“, erläutert sie gegenüber DNN.

Wer ab 1. Februar auf der Homepage der Schule vorbeischaut, kann noch mehr von Anna-Katharina erfahren – in einem kurzen Imagefilm. „Wir wollten unsere Schule in Bild und Ton darstellen“, erklärt Beatrice Wünsche die Idee. „Das hatten wir uns als Projekt für das ganze Jahr vorgenommen“, fügt die Schulleiterin der 36. Oberschule hinzu. In der Coronakrise erweist sich das nun als Glücksfall.

Anmeldung unter Coronabedingungen

Ein klassischer Tag der offenen Tür verbietet sich in dieser Zeit und so schaffen viele Schule multimediale Alternativen. Es gibt virtuelle Klassenräume oder Treffen mit Eltern und Schülern im Netz. Die Schulanmeldungen, die an der 36. vom 15. bis 26. Februar geplant sind, können nicht wie sonst über die Bühne gehen. „Der Flur wird nicht vollstehen können“, sagt Schulleiterin Wünsche.

Für jedes interessierte Kind sollte nur ein Sorgeberechtigter zur Anmeldung kommen. „Die Reihenfolge der Anmeldung spielt für die Aufnahmeentscheidung keine Rolle“, versichert die Schulleiterin. Da geht es um Geschwisterkinder und letztlich wohl auch – wie in Vorjahren – um Losglück. Am 10. Februar sollen die Kinder in den Grundschulen die Bildungsempfehlung erhalten, im Juni gibt es dann die Bescheide über die Schulaufnahme.

Neue Schulleiterin startete im August

Schon jetzt nimmt im Film der 36. Oberschule eine Drohne den Besucher mit auf einen Rundflug über und durch das Gebäude an der Emil-Ueberall-Straße. „Wir wollten alles selbst machen, niemanden beauftragen“, erinnert sich Schulleiterin Wünsche. Sie ist erst seit Anfang des Schuljahres im Amt. Die 35-Jährige hat Mathe- und Geographie-Lehrerin studiert, begann an einer Schule in Laubegast ihre Laufbahn, war dann im Landesamt für Schule und Bildung einige Jahre für einen Sprengel mit 16 Dresdner Oberschulen zuständig und startete im August als Schulleiterin der 36. Oberschule, ihr Vorgänger war in den Ruhestand gegangen. Damit wurde sie im gewissen Sinn auch zur Regisseurin. Lehrer und Schüler beteiligten sich an der Ideensuche, dann gingen die Dreharbeiten los.

Im Imagefilm lernt der Zuschauer das umfangreiche Ganztagsangebot kennen vom Gitarrenkurs bis zum Basketball, sieht den Schülern bei Experimenten im Unterricht zu, erfährt von den Angeboten für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Sprache und dem speziell dafür seit 20 Jahren an der Schule aktiven Förderzentrum für die Entwicklung des Sprechens.

Streitschlichter sorgen für gutes Schulklima

Die Lehrerinnen Silvia Eißler und Andrea Lehmann schildern zudem die Arbeit der Streitschlichter. In 100 Stunden werden Schüler ab der 7. Klasse in einer freiwilligen AG dazu ausgebildet. Für Anna-Katharina leisten auch diese Schüler einen wesentlichen Beitrag für ein friedliches Schulklima. Die 15-Jährige will Kauffrau im Einzelhandel werden und später ihren Fachwirt machen. Sie rechnet trotz der Coronapandemie damit, dass ihr ein regulärer Abschluss an der Schule möglich ist. Anna-Katharina: „Ich denke schon, dass das klappt, weil die Lehrer alle intensiv mit den Schülern zusammenarbeiten.“

So ist es auch bei den Dreharbeiten gewesen. Der technische Kopf dahinter war wohl vor allem der kommissarische stellvertretende Schulleiter Richard Grunwald. „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen“, sagt er über die vielen Stunden, die außerhalb des Unterrichts von Lehrern und Schülern für die Arbeit am Film aufgebracht worden sind. Da ging natürlich auch mal etwas schief, mussten Szenen wieder und wieder gedreht werden, geriet die Drohne auf Abwege. „Auch dazu wird es einen kleinen Film geben – aber nur intern“, sagt Grunwald. Schade eigentlich.

https://www.36osdd.de/

Von Ingolf Pleil