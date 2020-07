Dresden

In diesem Jahr fällt das Elbhangfest endgültig aus. Das hat die Mitgliederversammlung des Elbhangfestvereins am Donnerstagabend mit großer Mehrheit in Dresden entschieden. Sie war damit dem Vorschlag des Vorstands gefolgt. Das Jubiläumsfest – es wäre das 30. gewesen – findet damit nun erst im nächsten Jahr statt, dann aber möglichst wieder zum angestammten Termin am letzten Juni-Wochenende.

Wackliger Septembertermin

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Verein das Fest in diesem Jahr zunächst auf den September verschoben. Doch der Termin blieb wacklig – wegen der unsicheren Lage trotz gesunkener Infektionszahlen und mit Blick auf das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen über 1000 Personen bis Ende Oktober. Der Vereinsvorstand hatte deshalb am 1. Juli beschlossen, eine Verschiebung auf 2021 zu empfehlen.

Motto bleibt

„Die alternative Septembervariante war komplett vorbereitet“, sagte Volker Wenzel, Vorsitzender des Elbhangfest e.V., den DNN nach der Abstimmung am Donnerstag. Nun also die Verschiebung um ein Jahr. Das für 2020 geplante Motto „Das Dreißigste tanzt!“ soll beibehalten werden. Das bezog sich nicht nur aufs Jubiläum, sondern auch auf die Geschichte des Tanzes, der in Dresden – man denke an Hellerau und an Gret Palucca – eine große Tradition hat.

Angst, dass Corona Menschen vom Feiern abhält

Das beliebte Straßenfest vom Körnerplatz bis zum Pillnitzer Schloss wird vom Elbhangfest-Verein organisiert und finanziert. Er ist dabei nicht zuletzt auf die Einnahmen durch den Verkauf der Eintrittskarten angewiesen. Es bestand die Sorge, dass die Angst vor dem Virus viele Menschen davon abgehalten hätte, das Volksfest zu besuchen. Das aber könnte für den Verein, der schon einmal kurz vor der Insolvenz stand, bedrohliche finanzielle Folgen haben.

