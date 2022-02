Dresden

2019 haben Drogenfahnder Mohammad A. einen Besuch in seiner Wohnung auf der Reitbahnstraße abgestattet. Der Syrer hatte von dort aus mit Landsleuten einen schwunghaften Drogenhandel aufgezogen und kiloweise Marihuana und Haschisch ge- und verkauft.

Beim DNA-Abgleich stellten die Ermittler dann fest: Da ist doch was in unserem Archiv. Im Juli 2018 hatte es eine Massenschlägerei im Purobeach an der Elbe gegeben. Eine Gruppe von etwa 15 Arabern hatte dort Gäste und Personal attackiert. Dabei wurde ein Wachmann durch ein Messer am linken Arm verletzt. Am Arm und einem T-Shirt wurde die DNA von Mohammad A. sichergestellt, die aber zunächst nicht zuordnet werden konnte.

Flucht mit dem Auto, aber ohne Führerschein

Nun stand der Syrer wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Drogenhandels in sieben Fällen vor dem Amtsgericht. Ein weiterer Vorwurf: Er soll im März vergangenen Jahres eine Frau an der Schulgasse attackiert, zu Boden gestoßen und sie zu seinem Auto gezerrt haben. Als Passanten eingriffen, haute er mit dem Auto ab – ohne Fahrerlaubnis. Damit scheint er es generell nicht so genau zu nehmen. Zumindest ist er wegen Fahrens ohne und Fahrerflucht schon vorbestraft, aber auch wegen sexueller Belästigung.

Zu den Vorwürfen wollte sich der Angeklagte zunächst nicht äußern, so wurden Zeugen vernommen – Sicherheitsmitarbeiter, die am 29. Juli 2018 Dienst im Purobeach hatten. Securitys sind sicher keine Sensibelchen, aber man hatte das Gefühl, der Vorfall hat sie doch beeindruckt.

„Da war auch ein Messer im Spiel.“

„Das Personal von der Bar kam panisch angelaufen. Mehrere Männer würden auf der Tanzfläche wahllos auf die Gäste einschlagen und ihnen Ohrfeigen verpassen“, erzählte ein 39-Jähriger. „Wir haben sie die Treppe runtergebracht, da warteten aber noch mehr. Es gab eine handfeste Schlägerei mit allem was greifbar war. Da war auch ein Messer im Spiel. Nach sportlichen 15 Minuten haben wir es dann geschafft, sie nach draußen zu bringen. Einer versuchte noch mit einem Messer die Tür zu öffnen.“

Von der Arbeit der Polizei an jenem Tag war er nicht sonderlich begeistert. „Der erste Streifenwagen fuhr rein und wieder weg und wartete 20 Minuten auf Verstärkungen. Aber wir haben es überstanden und sind alle nach Hause gefahren.“ Er wurde bei der Auseinandersetzung am Arm verletzt. „Die Jungs hatten schon Blessuren, aber es ist keiner auf der Strecke geblieben“, erklärte der Chef.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerüchte machten die Runde, dass es bei der wüsten Klopperei um einen Racheakt ging. Tage zuvor war ein Gast rausgeschmissen worden, weil er sich miserabel benommen hatte – es gab ein Hausverbot. „Er sprühte dann zwei Mädchen Pfefferspray ins Gesicht. Ich bin hin und er stach mir dreimal in den Oberschenkel“, sagte der 39-Jährige, den es eine Woche später wieder erwischt hatte. Ob die Schlägertruppe wirklich den „Rausschmiss“ rächen wollte, konnte nie richtig geklärt werden.

Mohammad A., der derzeit in anderer Sache in Haft sitzt, räumte dann doch einen Teil der Taten ein - die Teilnahme an der Prügelei im Purobeach und vier Drogendelikte. Der Rest der Vorwürfe wurde eingestellt.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Positiv wurde ihm sein Geständnis angerechnet, dass dem Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme ersparte. Aber dem 30-Jährigen droht wohl noch mehr Ungemach. Gegen ihn laufen weitere Ermittlungen.

Von M. Löffler