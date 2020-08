Dresden

Der Verein „Pro Pieschen“ hat über 3000 Unterstützer für ein Bürgerforum zur Zukunft des Sachsenbades gewonnen. Die Initiatoren haben bereits bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) beantragt, eine solche öffentliche Bürgerversammlung vorzubereiten.

Das Sachsenbad einst und heute

Anzeige

Die Initiative will, dass die Stadt das Gebäude saniert und als kommunales Bad wiedereröffnet. Bisher ist es den Vereinsmitgliedern aber trotz vieler Aktionen nicht gelungen, die Politiker davon zu überzeugen, dafür Geld bereitzustellen. Lesen Sie auch: So schlimm steht es um das Sachsenbad in Dresden

Weitere DNN+ Artikel

Weil eine Sanierung schätzungsweise 20 Millionen Euro kosten würde und auch ein Betrieb als Schwimmbad nicht billig wäre, bemüht sich die Stadtspitze derzeit um einen privaten Käufer für das 1994 geschlossene Bad.

Von Wiebke Ulrich