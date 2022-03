Als es der französischen Polizei 2020 gelang, „Encrochat“-Nachrichten abzuschöpfen und auszuwerten, war das ein Schlag ins Kontor der organisierten Kriminalität. Allein in Deutschland wurden danach Tausende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Viele Kriminelle hatten sich bei ihren Deal-Absprachen auf den angeblich abhörsicheren Krypto-Handys wohl zu sicher gefühlt und Dinge preisgegeben, die sie besser für sich behalten hätten. Auch Ammar R. war da sehr locker und nannte bei einem Drogenauftrag seine Anschrift als Lieferadresse. Nicht so klug, wenn man in der Szene bekannt ist wie ein bunter Hund. Dass auf der Mügelner Straße Drogen im großen Stil über die Bühne gingen, wusste auch die Polizei. So wurde weiter ermittelt und der 29-Jährige steht nun wieder mal wegen Drogenhandels vor dem Landgericht.

Er und seine Gang sind für die sächsische Justiz keine Unbekannten, sie lassen da schon seit Jahren „arbeiten.“ Es geht meist um Drogenhandel, gefährliche Körperverletzung, Waffenbesitz. Irgendeiner steht immer vor Gericht oder sitzt im Knast. Ammar R. zum Beispiel derzeit selbst. Er ist wohl so eine Art „Patron“ der Truppe, weil über ihn die meisten Geschäfte liefen. Der Deutsch-Iraker ist nicht zimperlich, wenn es ums Geschäft geht. Ein szenekundiger LKA-Beamter vermutete gestern auch Kontakte zu den Hells Angels.

Im Juni 2019 wurde Ammar R. wegen Drogenhandels zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Da er Berufung einlegte, war er nach diesem Urteil noch auf freiem Fuß und nutzte seine „freie“ Zeit zum Dealen. Verkauften er und seine Gang früher hauptsächlich Marihuana, verlegten sie sich nun auf Crystal. Neun Fälle zwischen April und Juni 2020 listete die Staatsanwaltschaft auf, bei den­en das Zeug kiloweise bestellt und dann gewinnbringend weiterverkauft wurde.

Wie in jedem dieser Fälle kritisierte auch gestern die Verteidigung die Verwendung und Verwertung der Encrochat-Daten. Dies sei nach deutschem Recht rechtswidrig. Die Kammer wies den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens allerdings zurück. Der Prozess wird fortgesetzt. Ammar R. hat übrigens noch eine Verhandlung offen. Bereits im April 2018 wurde er vom Landgericht wegen sexueller Nötigung, Drogenhandel und gefährlicher Körperverletzung zu fünfeinhalb Jahren verurteilt. Nur ist dieses Urteil wegen einer Justizpanne nicht gültig. Auf dem schriftlichen Urteil fehlte die Unterschrift des beisitzenden Richters. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil 2019 auf und verwies die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Gerichts. Dieser Prozess steht noch aus.

Von Monika Löffler