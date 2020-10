Dresden

Wegen versuchten Mordes muss sich Lawin P. seit Mittwoch vor der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts verantworten. Der Iraker soll am 2. Februar dieses Jahres mit einem Messer auf eine Landsfrau eingestochen haben. Sie wurde schwer verletzt, eine vierstündige Notoperationen rettete ihr das Leben. Der Angeklagte wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, so ist die Kammer auf Zeugenaussagen angewiesen.

Der 22-Jährige, das gleichaltrige Opfer und wohl auch deren Familien kannten sich schon im Irak, bevor sie als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Sie lebt mit ihrer Familie in Chemnitz, er in Dresden – es hat aber Kontakte gegeben. Als Lawin P. nach Italien abgeschoben werden sollte, beschloss er wohl , dass sie mitkommt – sie lehnte ab. Am 2. Februar kam sie nach Dresden, um eine Freundin zu besuchen. Er fing er sie am Hauptbahnhof ab, bedrohte sie mit einem Messer und erklärte, ihrem Cousin etwas anzutun, wenn sie nicht mitkomme.

Das Opfer und ihre Familie werden bedroht

So stiegen beide in den Bus, an der Hugo-Bürkner-Straße aus und liefen zur Teplitzer Straße. An einer dunklen, menschenleeren Stelle habe er ihr – laut Staatsanwaltschaft „aus Verärgerung, dass sie ihn bei seiner Ausweisung nach Italien nicht begleiten will“ – mit Wucht in den Bauch gestochen.

Eine Autofahrerin bemerkte später eine Frau an der Straße. „Sie schrie und hatte Schmerzen, ich wollte sie ins Auto setzen, als plötzlich ein Mann neben uns stand. Da die beiden miteinander sprachen, dachte ich, die kennen sich und habe beide in die Klinik gebracht.“ Als die Polizei in die Klinik kam, gab sich der Angeklagte als ihr Freund aus und wurde zur Zeugenvernehmung mit aufs Revier genommen. Dort merkte man schnell, dass die Geschichte, die er erzählte, nicht stimmt.

Das Opfer scheint große Angst vor ihm zu haben – nicht ohne Grund. Er habe sie schon vor der Tat attackiert, erzählte sie der Polizei. Offenbar spielt auch eine Vergewaltigung eine Rolle. Die Mutter der 22-Jährigen erzählte, dass ihre Familie nun von der Familie des Angeklagten bedroht werde. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler