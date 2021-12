Dresden

Dresden hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Natürlich prägte die Coronapandemie das Leben in der Stadt, doch es gibt noch viel mehr, auf das wir nun in den letzten Tagen des Jahres zurückblicken können: Sportliche Erfolge wie Dynamos Aufstieg in die Zweite Bundesliga, kulturelle Großereignisse, etwa die Vermeer-Ausstellung der SKD, ein einmaliger Blackout in der Stromversorgung oder der Tod von „König Kurt“ seien als Beispiele genannt.

Wir präsentieren die aus unserer Sicht wichtigsten Ereignisse des Jahres für Dresden – diesmal nicht als Text, sondern in Bildern. Klicken Sie durch:

Dresden 2021: Ein Jahresrückblick in Bildern

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr.

Von Franziska Kästner