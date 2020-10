Zwickau

Die Maschinenfabrik und Eisengießerei von Hermann Michaelis aus Chemnitz ist als Hersteller von Fahrzeugen allenfalls ein paar Spezialisten in Sachen Fahrzeugbau bekannt, obwohl Michaelis an sich zu den Pionieren im Nutzfahrzeugbau in Deutschland gezählt wird. Mitte der 1870er-Jahre hatte er mit der Entwicklung erster Lastkraftwagen begonnen.

Die älteste Buslinie Deutschlands

1877 fuhr der erste Dampf-Frachtwagen, so nannte man diese Selbstfahrer damals, mit dem dann Güter aller Art befördert wurden, in Chemnitz. Ab 1880 sind von Michaelis erste Dampfwagen zur Personenbeförderung gebaut und eingesetzt worden, und zwar kleinere Dampfbusse. 1886 wurde der große Dampfbus in moderner Bauart fertiggestellt und ab 1887 eingesetzt. Dieser Bus ist Vorbild für ein Modell, das zum Bestand des Horch-Museums in Zwickau gehört und der laut dortiger Texttafel Nachbau eines Dampfbusses ist, der 1887 in Dresden als Linienbus im Einsatz war. Linienbetrieb heißt: behördlich genehmigt, Fahren nach Plan, Befahren fester Routen und das alles zu vorher bekannt gegebenen festgelegten Preisen. Diese Buslinie gilt als die älteste in Deutschland.

Anzeige

Die Buskabine wies 16 Sitzplätze und neun Stehplätze auf. Zwei offene Sitzplätze und einige Stehplätze befanden sich auf dem Perron (=Außen- bzw. Vortreppe). Der Fahrer saß vorn im Freien, von wo aus er einerseits den Bus mit der Hinterachse steuerte und andererseits während der Wartezeiten auch das Heizen übernahm. Er saß im wahrsten Sinn des Wortes „auf Kohlen“, die als Brennstoff genutzt wurden. Die Vorderräder wurden direkt angetrieben. Die Fahrgeschwindigkeit lag bei etwa acht bis zwölf Kilometern pro Stunde.

Zu schwer, zu gefährlich

Michaelis hat insgesamt gerade mal etwa ein halbes Dutzend Dampfselbstfahrer zur Personenbeförderung gebaut. Von dem großen Dampfbus von 1887 wohl gar nur ein Exemplar. Dauerhaft erfolgreich waren weder die Frachtwagen noch die Omnibusse des Konstrukteurs. Auch die Spur des großen Dampfbusses verliert sich nach 1888. Die Fahrzeuge waren laut Texttafel „für das vorhandene Wege- und Straßensystem zu schwer und der Betrieb unter den verkehrstechnischen Gegebenheiten zu gefährlich“. Da wenig technische Daten vorlagen, war es für Heinrich Römer-Schmidt schwierig gewesen, das Modell zu bauen, aber letztlich gelang es ihm – dank zweier überlieferter Fotografien und einiger Patentschriften. Die Informationssituation zum Dampfbus von Michaelis war außerordentlich schlecht. Technische Daten waren nicht vorhanden, weder Leistungs- noch Ausführungsdaten.

Dank überlieferter Patentschriften und Fotos konnte ein Modell des Gefährts gebaut werden. Quelle: Repro Horch-Museum/C. Ruf

Hermann Michaelis wurde am 13. Mai 1839 in der Nähe von Chemnitz geboren. Sein erstes kleines Unternehmen gründete er mit einem Partner im Jahre 1867. Im Jahre 1872 nahm man eine eigene Gießerei in Betrieb. Das war wichtig, denn Gießen war Basistechnologie in jener Zeit. Man versuchte, die Form und alle Teile soweit wie möglich durch Gießen herzustellen. Eine Maschinenfabrik ohne eigene Gießerei? Im Prinzip möglich, aber unüblich, um einen auf den Mops gemünzten Spruch Loriots abzuwandeln.

1887/88 zog Michaelis in eine eigene, größere Fabrik um. Er starb dann am 10. September 1911. Die Firma wurde einige Jahre noch von seinen Söhnen weitergeführt, aber nachdem der Erste Weltkrieg nach langem Kampf verloren war, geriet die Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten und musste letztlich 1920 in Liquidation gehen.

Von Christian Ruf