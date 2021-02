Zeitzeugen - 13. Februar in Dresden: Ein unscheinbarer Stein in der Neustadt erinnert an das Inferno

Ein unscheinbarer Gedenkstein erinnert noch an das Haus in der Äußeren Neustadt. Am 13. Februar 1945 wurde es komplett zerstört. Ein Mädchen entging dem Inferno. Der Ort zählt zu den Dresdner „Mahndepots – Gravuren des Krieges“. Vor 20 Jahren wurden die ersten angelegt, 70 sind es bis heute.