Altenburg/Dresden

„Wenn dem Deutschen so recht wohl ums Herz ist, dann singt er nicht“, schrieb einst Kurt Tucholsky 1920 unter dem Pseudonym Peter Panter in der „Weltbühne“ und führte sogleich aus, was der Deutsche stattdessen tut: „Dann spielt er Skat.“ Die Deutschen pfiffen also – früher jedenfalls – offenbar auf Diktum des Philosophen Arthur Schopenhauer, der einst genörgelt hatte: „Das Kartenspiel ist der erklärte Bankrott an alle Gedanken.“

Rund um das Kartenspiel entwickelte sich gar eine eigene Sprache. Ums Passen, Drücken, Schmieren und Buttern geht es, ums Dreschen und Stechen. Mal heißt es (wenn ein Spieler ansticht) „Den nageln wir jetzt an“, mal (beim Schmieren) „Hineingewichst und nicht gezittert“, mal „Hosen runter“ (wenn bei offenen Spielen die Karten aufzudecken sind).

Berühmt wurde das Gemälde „Die Skatspieler“, auf dem Otto Dix 1920 nach dem Ersten Weltkrieg eine gespenstische Männerrunde auf die Leinwand bannte – und zwar nach einer Szene, die Dix im Hinterzimmer eines Dresdner Kaffeehauses beobachtet hatte. Drei Kriegskrüppel, ehemalige Offiziere, spielen mit Arm, Fuß, Mund und Prothesen Skat mit dem „Sächsischen Doppelbild“ aus Altenburg.

Ein anderer, der dem Skatspiel frönte, scheint der Komponist Richard Strauss gewesen zu sein. In der Oper „Intermezzo“, die am 4. November 1924 im Schauspielhaus in Dresden aufgeführt wird, wird der Zuschauer Zeuge, wie im zweiten Akt der Hauptprotagonist Storch in einer Herrenrunde Skat spielt. Musikalisch unterlegt wird etwa das „Kartenmischen“ durch das Klavier. Gesichert ist jedenfalls, dass Sachsens letzter König Friedrich August III. mit seinen Untertanen auch mal spontan Skat spielte und auf Schloss Sibyllenort in Schlesien, wo er nach der erzwungenen Abdankung 1918 sein Pensionärsdasein genoss, regelmäßig Skat-, Kegel- und Lehrabende abhielt.

Das Kulturgut ist aus der Mode gekommen

Mittlerweile ist Skat allerdings sehr aus der Mode gekommen, da half auch nicht, dass es 2016 in die Unesco-Liste der inländischen immateriellen Kulturgüter aufgenommen wurde. In Ehren gehalten, zumindest museal, wird der Skat in Altenburg, insbesondere im Spiel, das im Schloss untergebracht ist. Äußerlich versprüht das Schloss ja ziemlich maroden Charme, der Sozialismus hinterlässt eben nur in den Köpfen von Juso-Vorsitzenden blühende Landschaften.

Drinnen jedenfalls ist die Residenz, die Herzog Ernst II. von Sachsen-Altenburg bis 1918 bewohnte, in erheblichen Teilen mittlerweile wieder in eine reine Pracht. Marmor und Gold, fantastische Parkettböden, Originalmöbel – und viele Karten. Und das obwohl seit 1946 fast der gesamte Bestand des Spielkartenmuseums, das man 1923 im Schoss eingerichtet hatte, als verschollen gilt. In mühsamer Sammeltätigkeit wurden die Bestände des Museums wieder aufgebaut. Manchmal half der Zufall, so stießen 2016 Bauarbeiter im Altenburger Schloss zufällig auf mehrere historische Spielkarten.

Spielkarten und Kartenspiele aus aller Welt geben einen Einblick in die Vielfalt der Gestaltung von Spielkarten.Vom höfischen Spiel um 1450 über die Karten aus der Zeit der Französischen Revolution von 1789 bis zu modernen Werbespielkarten, von alten und neuen italienischen, französischen und deutschen Tarockkarten bis zu den Kinderspielkarten zeigt Altenburg Besuchern eine einmalige Sammlung.

Dienstag bis Sonntag: 10–17 Uhr

www.residenzschloss-altenburg.de

Von Christian Ruf