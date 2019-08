Dresden

„Wir haben ein Problem“, sagte Richter Rainer Garrelts zu Beginn der Verhandlung am Dienstag im Amtsgericht. „Die Zeugen sind sehr alt, viele inzwischen verstorben, andere schwer krank, so dass wir sie nicht hören können. Wir müssen sehen, wie wir das alles zu einem Abschluss bringen können“. Die drei Männer auf der Anklagebank hatten sich diese ältere Zielgruppe wohl absichtlich ausgesucht, in der Hoffnung, dass sich die Senioren, vor allem ältere Frauen, durch nassforsches Auftreten eher beeindrucken lassen und wohl auch gar nicht verstehen, was ihnen da in Fachlatein über moderne Informationstechnik erklärt wird. Das Trio muss sich nun wegen Betruges und Urkundenfälschung verantworten.

Älteren Leuten Mobilfunkverträge untergejubelt

Marcel M. betrieb mit seinem Bruder Andre eine Firma, die sich um Telefone und die dazugehörigen Verträge kümmerte. Dann stieß auch noch Rene K. dazu. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, älteren Leuten Mobilfunkverträge untergejubelt zu haben, die die Angeklagten dann über einen Zwischenhändler beim Mobilfunkhändler Vodafone eingereicht und die Provision kassiert haben.

Vor allem Marcel M. war sehr aktiv. Laut Anklage klingelte er bei den alten Leuten, gab sich als Mitarbeiter von Vodafone aus und erklärte, er müsse das Festnetztelefon überprüfen oder eine Störung beheben. Dann überredete er die Rentner unter einem Vorwand – zum Beispiel, er müsse die Daten für die Abbuchungen überprüfen – ihm ihre Ausweise und die EC-Karten zu geben, die er dann fotografierte.

Unterschriften gefälscht

Marcel M. ließ sie einige Formulare als Bestätigung für sein Kommen unterzeichnen. Dabei soll er ihnen einen Mobilfunkvertrag – meist über 24 Monate Laufzeit – untergeschoben haben, den sie zwar unterzeichneten, aber gar nicht wollten. Manchmal füllten die Angeklagten die Handyverträge mit den Daten der Opfer auch selbst aus und fälschten deren Unterschrift. Die Rentner waren dann völlig baff, als die Abbuchungen kamen und gingen zur Polizei.

„Er kam und sagte, er muss die neuen Kontonummern überprüfen und an Vodafone weiterreichen. Ich sollte dann mehrere Zettel unterschreiben. Das habe ich auch gemacht, mir das alles aber nicht durchgelesen, weil mein Mann so krank war“, erinnerte sich eine 84-jährige Frau an das Geschen.

Vodafone-Mitarbeiter klärten auf

Sie war sich zudem ganz sicher, dass sie ein Notruftelefon, was sie laut dem Vertrag angeblich erworben hatte, nie bekommen hat. Da ihr die Sache im Nachhinein seltsam vorkam, rief sie bei Vodafone an. „Die sagten mir, dass sie niemanden vorbeigeschickt hätten und sie so etwas auch nicht machen würden. Ich solle das Geld zurückbuchen“. Eine andere Zeugin – eine 82-Jährige – hatte bei ihrer Aussage erhebliche Probleme. Die alte Dame hört schwer, verstand die Fragen nicht, brachte einiges durcheinander und hat vieles vergessen.

Der umtriebige Marcel M. hat laut Anklage auch die Konten einiger alter Damen geschröpft, indem er Überweisungsaufträge mit deren Namen ausfüllte, die Unterschriften fälschte und Geld von deren Konto sein eigenes oder dass seiner damaligen Verlobten überwies. Die hatte das Konto extra für ihn eingerichtet, wusste aber von seinen kriminellen Geschäften nichts. „ Marcel hat bei keiner Bank ein Konto bekommen, brauchte aber eins für die Provisionen aus seiner freiberuflichen Tätigkeit. Da habe ich eins für ihn eröffnet, es aber nicht genutzt“, erzählte die 34-Jährige. Sie war sehr genervt, dass sie vor Gericht erscheinen musste. Nur kann das nichts dafür, das hat ihr ihr Ex- Verlobter eingebrockt.

Der 49-Jährige ist auch wegen Diebstahls angeklagt. Er soll in einigen Läden geklaut haben – Hygieneartikel, Werkzeug und Heiligabend 2018 Lebensmittel in einem Discounter. Urteil folgt.

Von Monika Löffler