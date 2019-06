Dresden

Die BRN nimmt Fahrt auf: Nachdem das Fest im Dresdner Szeneviertel am Freitagabend eröffnet wurde, haben Tausende am Sonnabend bei heißen Temperaturen ihre Bunte Republik Neustadt gefeiert. Privatleute, Vereine und Unternehmen haben auch in diesem Jahr ein buntes Programm aufgestellt, insgesamt gibt es sieben sogenannte Inseln und rund 80 Einzelveranstalter. Im Mittelpunkt: Spaß, Musik und gute Laune. Wir haben die Bilder:

Von DNN