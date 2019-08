Zwei Plakate der Satirepartei „Die Partei“ sorgen derzeit in Sachsen für Wirbel. In der Oberlausitz hat die Polizei umstrittene Motive bereits abhängen lassen – in Dresden sehen die Verantwortlichen indes keine Veranlassung einzugreifen. Bei all dem Streit verstehen inzwischen aber auch die Partei-Mitglieder keinen Spaß mehr.