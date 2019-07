Dresden

Vor dem Uniklinikum Dresden herrschte am Dienstagmorgen reger Betrieb. Am Straßenrand parkten mehrere Kleinbusse mit der Aufschrift „Maske“ und „Garderobe“. Auf dem Areal wuselten Menschen umher. Filmrequisiten waren zu sehen – ein präparierter Kleinwagen stand auf einem Anhänger für den ersten Take bereit.

Täglich zwölf Stunden am Set

Der Trubel kam nicht von ungefähr: In dieser Woche haben die Dreharbeiten zur neuen Dresdner Tatort-Folge begonnen. Der vorläufige Titel der neunten Episode lautet „Die Zeit ist gekommen“, für die Regie zeichnet Stephan Lacant verantwortlich. „Wir drehen bis Mitte August. Insgesamt sind 22 Drehtage eingeplant“, verrät Tatort-Kommissarin Karin Hanczewski den DNN. Neben dem Herzzentrum Dresden werde der größte Teil des Krimis in einem Kinderheim in Moritzburg spielen, so die Schauspielerin weiter.

Zur Handlung sei so viel verraten: „Die Zeit ist gekommen“ wird ein Familiendrama sein. Ein junger Vater ( Max Riemelt) gerät in den Fokus der Ermittlungen, nachdem vor seiner Haustür ein Polizist erschlagen aufgefunden wird. Mithilfe seiner Lebensgefährtin gelingt ihm die Flucht aus der Untersuchungshaft, gemeinsam wollen sie im Ausland untertauchen. Doch als sie ihren Sohn aus dem Kinderheim abholen wollen, kommt es zur Konfrontation mit dem Ermittler-Team. Der Fluchtversuch entwickelt sich zur ungeplanten Geiselnahme...

Bis zur fertigen Folge steht dem Film-Team noch viel Arbeit bevor: „Alles in allem sind wir nun täglich um die zwölf Stunden am Set. Die reine Drehzeit würde ich auf etwa acht bis zehn Stunden schätzen. Vorher müssen wir zudem noch in die Maske und ins Kostüm“, erklärt Hanczewski. Heute hat die 37-Jährige ihren ersten Drehtag. „Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Max Riemelt. Unsere Proben liefen sehr gut und haben großen Spaß gemacht“, sagt sie.

Neukommissarin Cornelia Gröschel kommt an

Ebenso schätzt Hanczewski die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Cornelia Gröschel. Die 31-Jährige feierte im April ihr Debüt als Tatort-Kommissarin Leonie Winkler – an der Seite von Karin Gorniak ( Hanczewski) und Peter Michael Schnabel ( Martin Brambach). „Sie passt sehr gut in unser Team. Wir hatten das Glück, mit ,Das Nest’ einen starken ersten Tatort zusammen produziert zu haben“, sagt Hanczewski. Fast zehn Millionen Zuschauer sahen die Episode, die von den Kritikern überwiegend positiv aufgenommen wurde.

Die aktuell gedrehte Folge „Die Zeit ist gekommen“ muss sich erst noch den Kritikern stellen. Voraussichtlich wird der neue Streifen im nächsten Jahr ausgestrahlt.

Ungeduldige Tatort-Fans kommen allerdings schon im nächsten Monat auf ihre Kosten: Am 18. August ist das Dresdner Ermittler-Trio Gorniak, Winkler und Schnabel im Einsatz, um den mysteriösen Mord an einem bekannten Szenegastronomen aufzuklären. Der Tatort „Nemesis“ wird um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Von Felix Franke, Alina Dziallas und Junes Semmoudi