Dreckmeldungen, Petitionen und E-Parkschein: „Bürgeraccount“ in Dresden rege genutzt

Dresden

„Viele reden vom Bürgeraccount, wir haben ihn schon“, sagt Bürgermeister Peter Lames ( SPD). Die Stadtverwaltung zieht eine positive Bilanz der Online-Angebote für Dresdner Bürger. 50.000 Mal seien die Möglichkeiten des „ Bürgeraccounts“ im vergangenen Jahr genutzt worden, teilte das Rathaus mit. So seien allein 2119 Meldungen zu Dreckecken im Stadtgebiet eingegangen. 97 Prozent davon seien zeitnah beräumt worden. 94 E-Petitionen wurden von insgesamt 23.749 Bürgerinnen und Bürgern elektronisch unterzeichnet.

Über 10.000 E-Parkscheine pro Monat

Mehr als 100 elektronische Formulare und Formularassistenten hat die Stadt nach eigenen Angaben im Angebot. Mit Smartphone oder Computer können Dresdner auch nach Veranstaltungen suchen, ein Gewerbe anmelden oder die Beherbergungssteuer abwickeln.

Dresden bietet seinen Bürgern bereits viel über das Netz Quelle: Screenshot/Dresden.de

Auch die Registrierung der Wahlhelfer läuft bereits über das Internet, ebenso wie Termine für Sperrmüllabholungen und Einwohnerfragestunden. Hinzu kommen rund 2000 Onlineterminvergaben durch Bürgerbüros. 10.700 Buchungen pro Monat habe es beim elektronischen Parkschein gegeben.

Erst wenige Onlineformulare für Firmen – Unternehmenskonto geplant

Für die Unternehmen in der Landeshauptstadt gebe es im Vergleich zum „ Bürgeraccount“ erst wenige Formulare im Netz, zum Beispiel für Anmeldungen zur Beherbergungs- oder Automatensteuer. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt will ein „ Unternehmenskonto“ einführen. Damit auch Firmen künftig mehr Anträge online stellen können, ist im Rahmen der vom Amt für Wirtschaftsförderung organisierten Informationstage für Unternehmen am 25. Februar eine Veranstaltung dazu geplant.

Michael Breidung, Leiter des städtischen Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen, will dabei nicht nur erklären, wie das Unternehmenskonto funktioniert. „Wir versprechen uns auch wertvolle Hinweise, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer durch neue Onlineservices entlastet werden können und werden sie gemeinsam mit den Fachämtern und dem Wirtschaftsservice nach den Prioritäten umsetzen“, sagt er.

Digitalisierung gesetzliche Vorgabe

Der Bürgeraccount und der elektronische Antragsassistent seien eine gute Basis für die Digitalisierung von Leistungen der Stadtverwaltung, sagt Lames. „Seit fünf Jahren sammeln wir wertvolle Erfahrungen“, resümiert er. Trotzdem habe die Stadt bei der flächendeckenden Digitalisierung noch einen weiten Weg vor sich. Viel Zeit bleibt indes nicht. Bis zum Jahr 2022, so schreibt es das Onlinezugangsgesetz vor, müssen alle Behörden in Deutschland ihre Verwaltungsdienstleistungen auch über Onlinekanäle verfügbar machen.

Informationstage für Unternehmen, 25. Februar 2020 ab 17 Uhr im Conference Center des WTC, Ammonstr. 72. Weitere Informationen und Anmeldung: www.dresden.de/Infotag-unternehmen

Von DNN