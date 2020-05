Drastische Erhöhung der Elternbeiträge? Das sagen die Fraktionen in Dresden

Dresden

Die Stadtverwaltung schlägt eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten vor. Eine entsprechende Vorlage hat die Gremien des Stadtrats erreicht und für eine gewisse Irritation gesorgt. „Ich halte den Zeitpunkt für äußerst ungünstig. Wir wissen noch nicht einmal, wann die Kindertagesstätten wieder öffnen. Wir wissen aber schon, dass wir den Eltern ab 1. September erheblich höhere Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder zumuten wollen“, kritisiert Michael Schmelich, Finanzpolitiker der größten Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Torsten Schulze, Sprecher der Grünen für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, hält den Zeitpunkt für die Debatte wie Schmelich für ungünstig. „Aktuell tendieren wir Grünen zu einer moderaten Erhöhung der Elternbeiträge frühestens Anfang 2021.“ Dabei würden die Grünen auf die Zusage aus dem Koalitionsvertrag setzen, dass der Freistaat den Landeszuschuss für die Kommunen bei der Kita-Betreibung erhöht, so Schulze.

Eine Auffassung, die der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Donhauser teilt. „Corona kann nicht das Argument dafür sein, eine Erhöhung der Elternbeiträge durchzusetzen.“ Das sei vielmehr eine Frage der politischen Prioritätensetzung: „Wenn uns in dieser Stadt Familien und Kinder wichtig sind, dann müssen wir ganz konkret auch für Entlastungen sorgen.“

Linke: „Der Widerstand wird groß sein“

Der Stadtrat habe die Verwaltung im Dezember 2019, als eine Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt wurde, aufgefordert, Einsparpotenziale bei den Betriebskosten in den Kindertagesstätten zu erschließen. „Das scheint in den jetzt vorliegenden Plänen noch keine Berücksichtigung gefunden zu haben“, so Donhauser, der die Vorlage als Diskussionsgrundlage für die Debatte in der Fraktion und später im Stadtrat sieht.

Tilo Kießling, Finanzpolitiker der Linken, verweist auf das Kommunalwahlprogramm seiner Partei. „Wir möchten keine Beitragssteigerungen für Eltern. Deshalb wird der Widerstand groß sein“, kündigte er an. Niemand könne im Moment seriös sagen, welche Auswirkungen die Coronakrise haben wird. „Die wenigsten Eltern wissen heute, mit welchem Einkommen sie im nächsten Jahr rechnen können. Deshalb kann auch niemand sagen, welche Erhöhung angemessen oder unangemessen ist.“

Die AFD-Fraktion erklärte entschiedene Ablehnung der Pläne. „Familien dürfen in der Krise nicht noch stärker belastet werden“, sagte der bildungspolitische Sprecher Falk Breuer. „Dass nun bei den Elternbeiträgen kräftig an der Gebührenschraube gedreht werden soll, ist die völlig falsche Prioritätensetzung der Verwaltung. Zuerst müssen Ausgaben gesenkt werden, bevor Familien weiter zusätzlich belastet werden“, so der AfD-Stadtrat.

„In 21 Jahren Stadtratsarbeit noch nicht erlebt“

Franz-Josef Fischer, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, erklärte, er habe mächtige Wut im Bauch. „Wir diskutieren in Ausschüssen und Unterausschüssen den Erlass der Elternbeiträge wegen der Corona-Sperre, und dann erfahren wir aus der Zeitung von einer Erhöhung der Elternbeiträge. Das habe ich in 21 Jahren Stadtratsarbeit noch nicht erlebt.“ Das Problem liege darin, dass der Posten des Bildungsbürgermeisters seit dem Weggang von Amtsinhaber Hartmut Vorjohann ( CDU) im Dezember 2019 unbesetzt ist, so Fischer.

Die Fraktion Freie Wähler kündigte an, eine drastische Erhöhung der Elternbeiträge abzulehnen. „Dieser Vorschlag mitten in der Coronakrise trägt zur weiteren Verärgerung und Verunsicherung der Eltern bei“, erklärte Torsten Nitzsche, Bildungspolitiker der Fraktion.

Von Thomas Baumann-Hartwig