Dramatischer Anstieg der Inzidenz in Dresden

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet am Donnerstagmorgen einen dramatischen Anstieg der Inzidenz in Dresden. Lag der Wert am Mittwoch noch bei 430, so ist er am Donnerstag auf 498,4 gestiegen. Die Landeshauptstadt Dresden hat dem RKI 923 Neuinfektionen gemeldet. Das Institut hat 42 106 Corona-Infektionen in Dresden erfasst und vermeldet auch einen weiteren Todesfall.

179 Neuinfektionen bei den Fünf- bis 14-Jährigen

Die Zahl der Infektionen steigt in allen Altersgruppen deutlich an. So wurden laut RKI binnen eines Tages 179 Neuinfektionen in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen registriert. Das ist eine Folge der regelmäßigen Tests in Schulen und Kindertagesstätten. 3504 Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe wurden inzwischen seit Ausbruch der Pandemie positiv getestet. Am Häufigsten ist die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 15 386 positiven Tests betroffen. Das sind 313 mehr als am Mittwoch.

Bei den 15- bis 34-Jährigen zählt das RKI 12 625 Positivtests und damit 277 mehr als am Mittwoch. Aber auch in der Altersgruppe der über 80-Jährigen wurden 35 Neuinfektionen mehr als am Vortag registriert, 4138 Corona-Infektionen zählt das RKI hier. Bei den 60- bis 79-Jährigen beträgt der Zuwachs 101 auf insgesamt 5636. Hinzu kommen 18 positive Tests bei Kleinkindern im Alter von null bis vier Jahren.

Deutschlandweit über 50 000 Neuinfektionen

102 Dresdner Schulen und 70 Kindertagesstätten haben nach Angaben vom Donnerstagmorgen positive Coronatests an das Gesundheitsamt gemeldet. Die Daten werden im Tagesverlauf weiter aktualisiert. Zudem sind 13 Pflegeeinrichtungen von Corona-Fällen betroffen.

Das RKI hatte am Donnerstag deutschlandweit über 50 000 Neuinfektionen registriert. Das ist ein Rekordwert. Die bundesweite Inzidenz kletterte auf 249,1. Die Inzidenz im Freistaat Sachsen liegt bei 521,9. Einen höheren Wert vermeldet kein anderes Bundesland.

Von Thomas Baumann-Hartwig