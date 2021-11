Dresden

„Ich bin kein Kind von Traurigkeit“, betonte Mario S. Ende der Woche mehrmals im Amtsgericht. Das glaubt man ihm gern, so wie er sich präsentierte: irgendwie auf Krawall gebürstet.

8. Mai 2019: Auf der Schäferstraße morgendlicher Stau. An einer Haltestelle wird es einspurig, per Reißverschlussverfahren fädeln sich die Autos ein. In der rechten Spur steht auch der weiße VW einer Studentin. Links fährt Mario S. mit seinem großen schwarzen Mercedes, Erfurter Kennzeichen, ganz nach vorn bis zur Sperrfläche und will dort vor dem VW rechts rein. Die Studentin, die schon andere reingelassen hat, fährt aber weiter.

Vor Ort fallen hässliche Worte

S. drängelt, er will vor ihr rein und kann wohl nicht glauben, dass sie dies einem großen Auto verweigert. „Von einer Frau habe ich ein solches Verhalten nicht erwartet.“ Vor Ort fallen noch andere Worte: „Drecksfotze“, „Stricherin“. Mario S. fährt an den VW ran, drängt ihn immer mehr nach rechts. Dann sind sich die Autos so nah, dass sie touchieren.

Kein großer Unfall, nur eine Schramme. Mario S. und sein Beifahrer wollen dies nicht einmal bemerkt haben. Der Benz setzt sich dann doch hinter den VW, die Studentin fotografiert den Wagen und biegt dann ab. „Das war gruselig, ich saß im Auto und hatte Angst. Eigentlich hätte ich gleich die Polizei holen müssen.“ Die informiert sie später. Auch der Angeklagte geht zur Polizei, als er die Schramme bemerkt.

Keine Absicht nachweisbar

Der 59-Jährige konnte es gar nicht fassen, dass er wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung vor Gericht saß. Schuld war doch die junge Frau, die ihn nicht rein ließ: „Die war aggressiv, ist ausgerastet, bei jemandem, der so ausflippt, frage ich mich, was da nicht stimmt. Sie wirkte, als wenn sie was geraucht hat.“ Hatte sie nicht. Mario S. war nur der Meinung, er ist im Recht und wenn man drängelt, kommt man schneller vorwärts.

Aber war er ihr wirklich absichtlich ins Auto gefahren? Nein, sagte der Gutachter. Die Autos hatten sich berührt, aber der VW kann auch gegen den Benz gerutscht sein. Schwierig war es auch mit den Beleidigungen. Die Studentin konnte sich an die Worte erinnern, aber nicht sagen, ob sie vom Fahrer oder Beifahrer kamen. Und im Endeffekt hat er sich dann doch hinter ihr eingeordnet. Deshalb Freispruch.

Juristisch in Ordnung. „Das heißt aber nicht, dass es moralisch schön war, was Sie da gemacht haben“, so der Richter. Die Studentin war den Tränen nah, Mario S. fühlte sich als Sieger.

Von Monika Löffler