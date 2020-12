Dr. Quendt Dresden verspricht neue Leckereien

Dresden/Aachen

Die Dresdner Backfabrik „Dr. Quendt“ wird Anfang 2021 neue Leckereien auf den Markt werfen. Das hat „Lambertz“-Chef Hermann Bühlbecker angekündigt, dem das Dresdner Traditionsunternehmen seit 2014 gehört. „Details kann ich jetzt noch nicht verraten“, sagte er den DNN. Im Fokus würden aber Spezialitäten stehen, die ähnlich wie das „Russisch Brot“, die „Dinkelchen“ oder „Bemmchen“ das ganze Jahr über absetzbar sind. Die sollen den Betrieb unabhängiger vom Saisongeschäft mit Stollen & Co. machen und für langfristiges Wachstum sorgen.

Vor sechs Jahren habe er sich durchaus etwas gesorgt, ob der Dresdner Betrieb, den er da übernahm, wohl wieder aufs richtige Gleis zu bringen wäre, verrät er im Rückblick. Damals war Gründersohn Matthias Quendt das Geld ausgegangen, um die Zutaten für die nahende Stollen-Saison vorzufinanzieren, so dass er den Betrieb des Vaters an die Lambertz-Gruppe verkaufen musste. „Aber jetzt sind wir ein großes Familienunternehmen mit solchen bekannten deutschen Weihnachtsspezialitäten wie Dresdner Stollen, Russisch Brot, Aachener Printen und Nürnberger Lebkuchen“, betonte Bühlbecker. „Dr. Quendt“ habe sich gut stabilisiert und stehe – auch dank der engagierten Belegschaft – wieder gut da.

Auch zeichne sich ab, dass es Dr. Quendt wohl – ähnlich wie die gesamte Lambertz-Gruppe – mit einem „blauen Auge“ durch die Corona-Krise schaffen werde. „Und dabei haben wir auch unseren Stolz, wenn es irgendwie geht, keinen Cent vom Staat zu nehmen, auch kein Kurzarbeitergeld“, betonte der Chef.

„Der Mensch braucht eben etwas Süßes in bitteren Zeiten“

Zwar sei das Geschäft mit Stollen und anderen Quendt-Spezialitäten im Ausland, auf Weihnachtsmärkten („Wir hatten so darauf gehofft, dass wenigstens der Dresdner Striezelmarkt stattfindet!“) und auf Flughäfen in der Pandemie drastisch eingebrochen. Doch im Einzelhandel, in den durchweg geöffneten Supermärkten, sowie durch neue Umsätze über Verkaufsfernsehsender und andere Vertriebskanäle habe Dr. Quendt einiges von diesen Einbußen wettmachen können. Und anders als in der ersten Corona-Welle, als das Ostergeschäft für Dr. Quendt und Lambertz weitgehend ausfiel, würden die Leute diesmal wieder richtig Leckereien kaufen. „Ich denke, der Mensch braucht eben etwas Süßes in bitteren Zeiten“, sinniert Bühlbecker.

Unterm Strich rechne er jedenfalls mit halbwegs stabilen Umsätzen für „Dr. Quendt“ im aktuellen Geschäftsjahr, das in der Lambertz-Gruppe immer zur Jahresmitte endet. Im Geschäftsjahr 2019/2020, als bereits Corona-Effekte wirkten, war der Umsatz der Dresdner Backfabrik nur leicht gesunken: um eine halbe Million auf 21 Millionen Euro. Eine ähnliche Summe erwartet Bühlbecker nun auch wieder für den Dresdner Teil seines Süßigkeiten-Imperiums.

