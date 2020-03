In Dresden haben am Dienstag die Dreharbeiten für den elften „Tatort“ aus der sächsischen Landeshauptstadt begonnen. Im neuesten Fall mit dem Arbeitstitel „Rettung so nah“ wird ein junger Rettungssanitäter während seines Einsatzes am Dresdner Elbufer mit eine Plastiktüte erstickt.