Das war deutlich: Donhauser wird Bildungsbürgermeister in Dresden

Dresden

Klares Ergebnis im ersten Anlauf: Jan Donhauser wird Bildungsbürgermeister in Dresden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende setzte sich am Donnerstag auf der Stadtratssitzung in der Dresdner Messe deutlich gegen Mitbewerberin Petra Nikolov aus der eigenen Fraktion und AfD-Kandidat Boris Hollas durch.

Dohauser verfehlte aber eine Zweidrittel-Mehrheit und ist auf das Einvernehmen von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) angewiesen. Da sich Hilbert im Urlaub befindet, steht diese Erklärung noch aus. Sie gilt als Formsache.

Dresden braucht auch neuen Baubürgermeister

Dresden braucht einen neuen Bildungsbürgermeister, da Amtsinhaber Hartmut Vorjohann (CDU) im Dezember 2019 das Rathaus verließ und als Finanzminister des Freistaats Sachsen ins Regierungsviertel wechselte. Bald braucht Dresden auch einen neuen Baubürgermeister, da Amtsinhaber Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) nach Heidelberg wechseln will. Die Grünen haben bereits ein Auswahlverfahren gestartet.

Von Thomas Baumann-Hartwig