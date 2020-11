Dresden

Die Drogeriekette „ dm“ investiert im neuen Geschäftsjahr rund drei Millionen Euro in Sachsen. Das hat der dm-Gebietsverantwortliche Gert Moßler angekündigt. Mit dem Geld will die Kette auch neue Märkte in Dresden und Radeberg eröffnen sowie drei Bestandsmärkte modernisieren – darunter die dm-Filiale in der Altmarktgalerie.

Neuer Paketservice ab 2021

Außerdem startet das Unternehmen voraussichtlich im Jahr 2021 einen neuen Paketservice im Freistaat: Kunden können dann in den Drogeriemärkten nicht nur dm-Bestellungen abholen, sondern auch Pakete beliebiger Online-Händler und Paketdienstleister.

Zusätzliche Standorte in „Fachmarkt-Lagen“

Die geplanten neuen dm-Märkte in Sachsen wiederum entstehen durchweg in sogenannten Fachmarkt-Lagen. Das sind eher zentrumsferne Standorte, an denen Supermärkte, Baumärkte oder andere Großgeschäfte sowie große Parkplätze konzentriert sind. In Dresden öffnen im Geschäftsjahr 2020/21 beispielsweise neue dm-Filialen am stadtauswärtigen Ende der Kesselsdorfer Straße und im mittleren Abschnitt der Löbtauer Straße. Das hänge mit einem Effekt der Corona-Krise zusammen, erklärte Moßler: „Die Hochfrequenzlagen, also die Märkte in den Innenstädten, haben Umsätze verloren. Die Kunden kommen seit Corona generell seltener, kaufen dann mehr ein – und das dann eher an Fachmarkt-Standorten, wo sie mit dem Auto vorfahren und ihre Einkäufe schnell erledigen können.“

Ansteckungsangst habe vermutlich auch zur Umsatzverdoppelung im Online-Geschäft beigetragen. Zudem ließ diese Furcht wohl auch Zusatzdienste wie die sogenannten „Expressabholungen“ stark wachsen. Das Konzept dabei: Die Kunden suchen ihre Waren vorab per Internet aus und können das Bestellte drei Stunden später in ihrer Filiale abholen. Was sich die dm-Strategen eigentlich ausgedacht hatten, um das Einkaufen bequemer zu machen, nutzen nun die Dresdner sehr intensiv, um Infektionen zu vermeiden: „Die Leute holen sich die Pakete inzwischen oft direkt an der Markttür ab“, erzählt Moßler.

Omnichannel-Konzepte helfen in der Pandemie

Solche Verschränkungen zwischen digitalen und analogen Einkaufsformen nennen sich „Omnichannel“-Konzepte und haben dm auch in Sachsen geholfen, Corona-Pandemie und -Ausnahmezustand halbwegs gut zu meistern: Die dm-Umsätze legten im Freistaat im nun beendeten Geschäftsjahr 2019/20 sogar um 1,3 Prozent auf 254,15 Millionen Euro zu. Die Filialzahl blieb per Saldo stabil bei 66. Die Zahl der Kundenkontakte schrumpfte in der Corona-Krise hingegen um fast acht Prozent auf 18,5 Millionen.

Personeller Schrumpfkurs – Teilzeitkräfte fehlen

Die Gesamtbelegschaft sank um 29 auf 1029 Mitarbeiter, der berufliche Nachwuchs um sieben auf nun 137 Lehrlinge. Der personelle Schrumpfkurs war laut dm wachsenden Problemen geschuldet, die ausgeschriebenen Jobs und Lehrstellen zu besetzen. „Früher haben sich bei uns viele Hausfrauen etwas nebenbei dazu verdient“, erklärt Moßler. „Solche Teilzeitkräfte zu finden, wird immer schwerer.“

