„2020 hatten wir alles fertig geplant“, erinnert sich Steffen Kiefer. Er ist Veranstalter des Schillerwitzer Elbe-Dixies zwischen Schillerplatz und Loschwitz. Dann kam Corona. Und auch 2021 war alles bereit, nur die Pandemie eben nicht vorbei.

Nun ist es aber soweit: Am kommenden Wochenende macht sich – zunächst nur um das Blaue Wunder herum – Dixieland-Stimmung breit. Zum 14. Mal findet am Sonntag, 8. Mai, zwischen 11 und 18 Uhr der Schillerwitzer Elbe-Dixie statt und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sind von Anfang an dabei. „Unser früherer Marketing-Chef hatte damals die Idee“, erinnert sich Susanne Oldenburg-Kurze vom DVB-Marketing. „Im Schillergarten!“, ergänzt Kiefer.

Ein offener Geheimtipp

Dieser ist auch 2022 fester Bestandteil der Jazzmeile, ebenso der Elbegarten und der Schwebegarten an der Bergstation der Schwebebahn. Dieser habe sich laut DVB inzwischen zum offenen Geheimtipp unter Elbe-Dixie-Stammgästen gemausert. Die insgesamt sechs Bands rotieren zwischen den drei Veranstaltungsorten und treten je 90 Minuten lang auf. Das konkrete Programm gibt es online.

Die Veranstalter empfehlen den Besuchern ebenfalls hin und wieder einen Location-Wechsel. Hoch zum Schwebegarten geht das natürlich am einfachsten mit der Schwebebahn, in der Abo-Kunden kostenlos mitfahren können. Auch musikalisch werden die Fahrten begleitet – ausgestiegen werden muss oben aber trotzdem.

Susanne Oldenburg-Kurze und Steffen Kiefer haben den diesjährigen Schillerwitzer Elbe-Dixie organisiert. Quelle: Anja Schneider

Damit die Besucher schneller vom Schillergarten rüber zum Elbegarten gelangen können, soll es ein Floß-Shuttle geben. Ganz sicher sei das aber noch nicht, gibt Steffen Kiefer zu. „Die Firma hat aktuell mit Personalmangel zu kämpfen.“ Ein Punkt, der die Organisation generell erschwert hat, sagt Kiefer. „Es wird immer schwerer, Bands zu finden. Ich habe das Gefühl, viele haben der Branche durch Corona den Rücken gekehrt.“

Ein Programmpunkt fällt aus

Für den Elbe-Dixie haben sich aber genügend Musiker gefunden. Sogar schon am 7. Mai: Da gibt es zwischen 18 und 21 Uhr ein Warm-Up im Schwebegarten mit Prince Alec und Fontaine Burnett – Jazzloungemusik zum Tagesausklang. Hier ist ebenso freier Eintritt, wie zu allen Auftritten am Sonntag. Die DVB empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Parkmöglichkeiten vor Ort sehr begrenzt sind.

Ein beliebter Programmpunkt muss dieses Jahr aber trotzdem ausfallen: Die Parade mit Bands und Besuchern über das Blaue Wunder. Daran sind aber mal nicht Corona und die Pandemie Schuld, sondern die Bauarbeiten.

Von Lisa-Marie Leuteritz