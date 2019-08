Dresden

Die Bürgerinitiative „Wohnen am Leipziger Bahnhof“ lädt am Mittwoch um 19 Uhr zu einer Diskussionsrunde ein. Unter dem Titel „Wer bestimmt eigentlich wie wir wohnen?“ werden verschiedene Akteure im Zentrum für Baukultur Sachsen, Schloßstraße 2, ins Gespräch kommen.

Der Diskurs soll die Komplexität städtebaulicher Entscheidungen erkennbar machen: Mit welchen Mitteln kann eine Stadt Wohnstandorte schaffen? Wie entwickeln Investoren aus einer potenziellen Baufläche ein „Projekt“? Wie können Bürger auf einzelne Schritte der Stadtentwicklung Einfluss nehmen?

Auf dem Podium diskutieren Manuel Bäumler, Professor an der Technischen Universität ( TU) Dresden, Thomas Cromm vom privaten Bauträger Revitalis Real Estate AG, Fritjof Mothes vom Stadtlabor Leipzig und Anja Osiander von der Bürgerinitiative „Wohnen am Leipziger Bahnhof“, die im neuen Dresdner Stadtrat der Grünen-Fraktion angehört. Die Moderation übernimmt Irene Lohaus, die Professorin am TU-Institut für Landschaftsarchitektur ist.

Die Diskussionsrunde ist eine Begleitveranstaltung zu der Ausstellung „Inspirationsort. Alter Leipziger Bahnhof Dresden. Was wäre wenn...?“. Bis zum 17. August zeigt das Zentrum für Baukultur in diesem Rahmen studentische Ideen und Entwürfe für die Nutzung des derzeit größtenteils brachliegenden Areals in der Leipziger Vorstadt.

Von DNN