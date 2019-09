Dresden

Der Förderverein des Instituts für Kommunikationswissenschaften der Technischen Universität Dresden lädt am Montag, den 9. September, zu einer Podiumsdiskussion über die Politikberichterstattung regionaler und überregionaler Pressemedien ein. Im Forum am Altmarkt, Dr.-Külz-Ring 17, diskutieren die geladenen Gäste konkret über die journalistische Perspektive auf das Land Sachsen.

Auf dem Podium mit vertreten sind unter anderem Alexander Ahrens ( SPD), Oberbürgermeister von Bautzen und Mitbewerber um den SPD-Parteivorsitz, Doreen Reinhard, freie Journalistin für die Zeit, und Janko Tietz, Chef vom Dienst bei Spiegel Online.

Eine Einführung in die Thematik liefern Cornelius Pollmer, Mitarbeiter in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, Lutz Hagen, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften und Cornelia Mothes, ebenfalls Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaften.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Begonnen wird um 19 Uhr.

Von DNN