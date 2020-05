Digitalschub durch Corona an der TU Dresden

Dresden

Die Coronakrise wird für die Digitalisierung der Technischen Universität ( TU) Dresden auch langfristige Folgen haben. Damit rechnet Professor Wolfgang Nagel vom Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU. Denn weit mehr Dozenten und Studierende als vor der Pandemie haben während des Notbetriebs internetgestützte Vorlesungen, Videokonferenzen und andere digitale Formate ausprobiert und sich nun zu guten Teilen auch daran gewöhnt.

„Derzeit ist zum Beispiel noch unklar, welche Rolle die Präsenzveranstaltungen im kommenden Wintersemester spielen können oder welche Lehrveranstaltungen weiter elektronisch angeboten werden können und sollen“, sagt Wolfgang Nagel. „Und definitiv wird es in Zukunft deutlich mehr Videokonferenzen und Online-Lehrangebote, dafür aber wahrscheinlich weniger Dienstreisen als vor Corona geben. Die Infrastruktur dafür ist nun da.“

Schließlich hat das ZIH während des Notbetriebs, der am 21. März einsetzte und nach einem Monat gelockert wurde, noch einmal kräftig nachgerüstet und neue virtuelle Server installiert. „Natürlich wollten plötzlich alle Videokonferenzen machen“, sagt der ZIH-Direktor. „Das war eine Herausforderung für die Netze und da sind auch Nadelöhre sichtbar geworden, weil so viele Nutzer von außen auf die TU-Infrastruktur zugriffen haben.“

Kooperationen, um digitale Lehr- und Studienformate zu entwickeln

Zudem musste das Team mehrere Konferenzsysteme bereit halten, da nicht alle Nutzer die selben Techniken verwenden und aus Datenschutzgründen beispielsweise Prüfungen verschlüsselt und ohne den Umweg über US-amerikanische Rechnerknoten abgewickelt werden müssen. Als Supercomputer-Standort sei die TU aber bereits vor der Pandemie vergleichsweise gut an die großen Knoten des Wissenschaftsnetzes angeschlossen gewesen, betont Professor Nagel. „Da blieb uns immer noch etwas Luft nach oben.“

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Universitäten in Sachsen über Plattformen und gemeinsame Unternehmen wie das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen oder das Bildungsportal Sachsen kooperiert, um digitale Lehr- und Studienformate zu entwickeln. Während der Coronakrise war die Nachfrage dafür stark gewachsen. An der TU Dresden konnten die Dozenten während des Notbetriebs auf ein zentrales Portal zugreifen. Dort bietet das ZIH elektronische Werkzeuge für das Lernmanagement, für virtuelle Treffen, die Aufzeichnung von Vorlesungen und deren Echtzeitübertragung ins Internet sowie die digitale Zusammenarbeit, aber auch Programme wie Onyx, mit denen die Professoren den Lernfortschritt ihrer Studenten testen können.

Von Heiko Weckbrodt