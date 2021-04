Dresden

Es musste alles schnell gehen. Wie verteilt man die Corona-Patienten sinnvoll auf die einzelnen Krankenhäuser? Wie ermöglicht man Arztbesuche ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko? Und wie kann man werdende Eltern kontaktlos auf die Geburt vorbereiten?

Das letzte Jahr hat die Dresdner Krankenhäuser und Kliniken nicht nur personell herausgefordert. Auch Ideen für Innovationen, die schon lange in den Schubladen lagen, mussten plötzlich so schnell wie möglich umgesetzt werden. Vorsichtig gesagt hat uns die Pandemie auch ein paar Vorteile beschert, die wir künftig auch unabhängig von Corona nutzen können. Welche das sind, haben wir Dresdner Kliniken gefragt.

Virtuell durch den Kreißsaal

Das Dresdner Diakonissenkrankenhaus setzte vor allem auf Digitalisierung. Beginnend bei der Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. „um diese Angebote auch während der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten, wurden neue Wege gesucht, die Inhalte auf digitalem Wege zu vermitteln“, sagt Diako-Sprecher Victor Franke. Die Lösung: interne und abteilungsübergreifende Fortbildungen per Videokonferenz.

Dabei stellten die Verantwortlichen fest, dass diese Methode nicht nur vor Infektionen schützt, sondern auch künftig eine sinnvolle Ergänzung sein können. Denn die Diakonissenanstalt ist ein Unternehmensverbund und hat neben Dresden auch Einrichtungen in Radebeul, Niesky und anderen Städten. So können Kollegen künftig Fahrzeiten vermeiden und online von ihrem Standort aus an Veranstaltungen teilnehmen. „Durch die zukünftig geplante Kombination von digitalen Fortbildungen und Präsenzveranstaltungen stehen Mitarbeiter*innen ein breiteres Angebot zur Verfügung, aus dem sie individuell auswählen können“, erklärt Franke die Vorteile.

Geburtsvorbereitung online

Doch nicht nur intern wurden Lehrveranstaltungen ins Virtuelle verlegt. Auch Geburtsvorbereitungskurse finden seit dem letzten Frühjahr überwiegend online statt. Die Hebammen informieren die werdenden Eltern über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Babypflege und Körperarbeit einfach übers Internet. Pro Monat findet ein Onlinekurs mit je vier Einheiten statt. „Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist genauso groß wie vor Corona“, bestätigt Victor Franke. Außerdem habe es positive Rückmeldung der Teilnehmer gegeben. So seien viele Paare froh gewesen, vor allem in den kalten Monaten das Angebot einfach zu Hause wahrnehmen zu können. Die Kurse hätten sich online auch viel besser in den Alltag integrieren lassen, lautete das Feedback der Teilnehmer. „Auch die Krankenkassen halfen dabei, diese Veränderungen schnell umzusetzen, indem sie für das Online-Format die Kosten übernehmen“, sagt Franke.

Aber nicht nur ein Geburtsvorbereitungskurs ist für viele werdende Eltern wichtig. Auch zu sehen, wo man entbindet, hilft vielen, entspannter in die Geburt zu gehen. Dafür gibt es am Diako normalerweise sogenannte Elterninfoabende. Dabei werden die Räumlichkeiten der Geburtshilfe gezeigt und gemeinsam mit den Teilnehmern über die Philosophie der Station gesprochen. Diese Abende fielen aber schon bald der Pandemie zum Opfer. Die Alternative: Die Mitarbeiter der Station erstellten ein Video, in dem sie die Räumlichkeiten präsentieren und stellten dies den werdenden Eltern zur Verfügung. Inzwischen gibt es sogar einen virtuellen Videorundgang, der die Kreißsaalführung ersetzen soll.

Besuch im Kreißsaal von der Couch aus

Diese Möglichkeiten soll es auch nach der Pandemie weiterhin geben. „Eltern können auch in Zukunft bequem von zuhause aus einen Eindruck unser Räumlichkeiten bekommen, ohne erst auf einen Termin warten zu müssen“, erklärt Victor Franke. Im Video stellen die Chefärztin Ágnes Zirkel, die stellvertretende Hebamme Lisa Mühlberg, die Stationsleiterin Yvonne Schultze und die leitende Oberärztin der Neonatologie Anna Treptow ihre Bereiche vor. „Bei den Vor-Ort-Terminen waren nie das ganze Leitungsteam verfügbar und regelmäßig waren Räumlichkeiten belegt, die nicht gezeigt werden konnten. Das Video wird deshalb zum ständigen Angebot, dass unsere Internetpräsentation ergänzt“, sagt Franke.

Natürlich gab es auch vor Corona bereits ansteckende Erkrankungen, deren Vorbeugung Hygienemaßnahmen bedurften. Dennoch sind die Mitarbeiter und Besucher nochmal sensibler für das Thema geworden, wie Victor Franke berichtet: „Gänzlich neue Methoden musste die Krankenhaushygiene während der Corona-Pandemie nicht entwickeln, aber die Maßnahmen wurden viel häufiger und konsequenter angewendet.“ Das Anlegen von Schutzkleidung sowie die Isolation von infektiösen Patienten haben die Mitarbeiter in den letzten Wochen ausgiebig trainiert, ergänzt er.

Stationsübergreifender Einsatz

Außerdem wird das Personal im Diakonissenkrankenhaus während der Pandemie stationsübergreifend eingesetzt. Nachdem sich diese Arbeitsweise eingespielt hatte, bekam die Pflegeleitung laut Victor Franke viele positive Rückmeldungen: „Sowohl der Zusammenhalt untereinander als auch das gegenseitige Verständnis hatte sich in der Wahrnehmung vieler Mitarbeiter*innen verstärkt. Einige Pflegekräfte boten von sich aus an, auch künftig in anderen Bereichen zur arbeiten.“ Diese Entwicklung sei für einen zeitgemäßen Pflegedienst im Krankenhausbereich wichtig und zukunftsweisend.

Dass plötzlich die gängigsten Artikel, wie Seife, Desinfektionsmittel oder OP-Masken plötzlich wochenlang kaum erhältlich waren, war ebenfalls eine neue Herausforderung. Doch die Verantwortlichen im Diako schafften es, dass kein einziger Eingriff mangels Verbrauchsmaterialen abgesagt werden musste. Die Erfahrungen aus dem Einkauf während der Pandemie sollen genutzt werden, sagt Victor Franke. Die Lagerbestände wurden erhöht und künftig sollen Schutzausrüstungen, OP-Masken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel jederzeit für mehrere Monate vorrätig sein.

Die Krankenhausleitstelle wird zur festen Instanz

„Wer hätte Anfang Januar daran gedacht, dass ein Virus namens SARS-CoV-2 die Hochschulmedizin Dresden von einem auf den anderen Tag mit völlig neuen Anforderungen konfrontiert?“ schreiben die Verantwortlichen des Dresdner Uniklinikums im Vorwort des hauseigenen Corona-Tagebuchs. Der erste Eintrag stammt vom 23. Januar 2020: „Chinesische Millionenstadt Wuhan wird abgeriegelt.“ Schon einen Tag später folgt der Eintrag, der auch das Klinikum betrifft. An diesem Tag erscheint der erste Newsbeitrag der Krankenhaushygiene (KHH) zum Thema „Vorgehen bei Infektionsverdacht auf 2019-nCoV –Informationen zum Auftreten des neuen Coronavirus in China.“

Diese Ereignisse sind etwas über ein Jahr her und seitdem ist viel passiert. Auch am Dresdner Uniklinikum. Eine Innovation, die ganz Ostsachsen nach wie vor begleitet, ist die Corona-Leitstelle. Der erste Eintrag dazu im Corona-Tagebuch stammt vom 20. März. „Die Zentrale Krankenhaus-Leitstelle Corona Dresden / Ostsachsen nimmt Betrieb auf“, heißt es da. Die Leitstelle bekommt die aktuelle Anzahl der freien Betten aus allen 35 Krankenhäusern des Clusters Dresden und Ostsachsen täglich gemeldet. Dann wird entschieden, in welches Krankenhaus die Covid-19-Patienten eingeliefert werden.

Die Notwendigkeit dieser zeigte sich vor allem im vergangenen Dezember. In immer mehr Krankenhäusern wurden die Intensivbetten knapp. So mussten Patienten aus Görlitz oder dem Kreis Bautzen bis nach Dresden oder Leipzig transportiert werden, weil näher kein Bett mehr frei war. Das berichtete der Chef der Leitstelle, Christian Kleber im Dezember gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Erst kürzlich hat der Vorstand des Dresdner Uniklinikums beschlossen, die Krankenhausleitstelle auch nach der Pandemie weiter zu betreiben. Dies bestätigte Klinik-Sprecher Holger Ostermeyer auf DNN-Nachfrage.

Kein Ausharren in vollen Wartesälen

Doch auch im Kleinen haben die Verantwortlichen des Uniklinikums schnell auf die Pandemie reagiert. So wurden laut Corona-Tagebuch am 25. März erstmals negative Corona-Testergebnisse per SMS verschickt. Das ist seitdem ein fester Bestandteil der sogenannten Patienten-SMS. Damit werden nicht nur Testergebnisse übermittelt. Der Service sorgt seit April 2020 auch dafür, dass Patienten nicht mehr ewig in vollen Wartezimmern auf ihre Termine warten müssen. Binnen weniger Tage wurde das System damals etabliert und sollte vor allem das Infektionsrisiko senken. Sofern die Patienten ihre Mobilfunknummer angeben, werden sie informiert, wann ihr Arzttermin stattfindet. Sie können sich die Zeit zwischen Anmeldung und Termin also draußen vertreiben. Diese Umstellung auf das sogenannte dynamische Wartezimmer soll den Patienten auch nach Ende der Pandemie erhalten bleiben.

Und nicht nur das: „Parallel arbeitet das Uniklinikum an vielen anderen Stellen daran, die Wartezeiten weiter zu verkürzen“, teilt Holger Ostermeyer mit. So sollen künftig auch sogenannte Pager eingesetzt werden. Die werden den Patienten bei der Anmeldung übergeben und informieren sie dann darüber, dass sie jetzt zum Untersuchungszimmer gehen können. Ebenso sollen telemedizinische Angebote wie die Videosprechstunde, die sich während der Pandemie etabliert haben, erhalten bleiben. Da viele Patienten auch aus anderen Teilen Sachsens stammen, könne man dort lange Anfahrtswege vermeiden, begründet Ostermeyer die Entscheidung.

Interne Digitalisierung

Auch intern hat sich im letzten Jahr vieles digitalisiert. Im Corona-Tagebuch sind die ersten Online-Angebote für Mitarbeiter am 30. März vermerkt: An diesem Tag startete das Gesundheitszentrum Carus Vital virtuell. Da die Einrichtung nach wie vor geschlossen ist, bieten die Mitarbeiter dort ihren Kollegen Videos zum Mitmachen und Fitbleiben an. Die Videos werden auf dem Youtube-Kanal „UKDresden“ hochgeladen und sind für jeden abrufbar. Da die Zugriffszahlen jedoch weit unter den Mitarbeiterzahlen liegen, die das Angebot regulär nutzen, ist fraglich, ob das Angebot nach Ende der Pandemie bestehen bleibt, sagt Sprecher Holger Ostermeyer.

Neben dem virtuellen Fitnessprogramm gibt es noch Angebote für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Auch für Auszubildende und Studierende. „Hierbei prüfen das Uniklinikum und die Medizinische Fakultät ganz genau, welche Formate sich bewährt haben und weiterhin Bestand haben könnten“, sagt Ostermeyer und gibt zu denken, dass der Unterricht am Krankenbett für Medizinstudenten unerlässlich bleibt.

Von Lisa-Marie Leuteritz