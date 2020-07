Dresden

Die Besonderheit des Theaters ist die Einheit aus Ort, Zeit und Geschehen. Experten sprechen auch von der unmittelbaren künstlerischen Kommunikation zwischen Darstellern und Publikum. Eigentlich unvorstellbar, dass sich dieses Erlebnis in den virtuellen Raum übertragen lässt – aber nicht unmöglich.

Das beweisen drei Arbeiten von Jungregisseuren, die im Rahmen des Formats „tak-ticker“ am Theater Junge Generation (tjg) entstanden sind. Seit 2011 können Jugendliche dort eigenverantwortlich Theaterprojekte entwickeln und aufführen. Die jüngsten Werke feierten am Sonnabend Premiere. Wegen der Coronapandemie allerdings anders als geplant. Anstatt auf der Bühne des tjg fanden die Vorstellungen komplett digital statt. Die „tak-ticker“ mussten dafür ihre fast fertigen Inszenierungen neu konzipieren, kreierten eine Form des interaktiven Online-Theaters für daheim.

Anzeige

Eine Reise durch das Tabuland der Sexualität

Vor Beginn der Premiere versammelten sich die 30 Zuschauer im „Foyer“, einer eigens eingerichteten Gruppe beim Messenger-Dienst Telegram. Die jungen Kreativen vermittelten damit das Gefühl eines realen Theaterbesuchs, verdeutlichten Kommunikationswege ihrer Generation und boten dem Publikum zeitgleich die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Weitere DNN+ Artikel

Mehrere Moderatoren führten die Zuschauer durch den Abend, verschickten etwa Sprach- und Videonachrichten, um über den Ablauf zu informieren. Auch bei technischen Problemen halfen sie. Zudem teilten sie das Publikum in drei Untergruppen auf: In diese, benannt nach den Bühnen des tjg, schickten die Moderatoren die Links zu den Homepages der einzelnen Stücke.

Auf der „Kleinen Bühne“ startete das Programm mit dem von Clara Middendorff geschriebenen Stück „Nonsex“. Die Regisseurin nimmt das Publikum mit auf eine fiktive Reise durch das Tabuland der Sexualität. Der Zuschauer muss sich durch verschiedene Stationen klicken, sieht sich immer wieder mit Fragen konfrontiert. Woher kommen sexuelle Tabus? Welche Assoziationen hast du mit Treue?

„Nonsex“ ist kein narratives, dafür ein in höchstem Maße interaktives Schauspiel. In kurzen Videos sowie aufgenommenen Satzfragmenten präsentiert das fünfköpfige Ensemble ganz persönliche Antworten auf diese Fragen – etwa, dass sich Treue nur auszahlt, wenn man zu sich selbst treu ist.

„Inmitten von Müll“

Nach einer fünfminütigen Pause ging es weiter mit „Consumption Day“, einem Hörspiel von Fionn Klose. Das rund 35 Minuten lange Stück dreht sich um eine kritische Jetzt-Analyse des momentanen Konsumverhaltens. Im Laufe der Geschichte verdeutlichen die fünf Sprecherinnen den Zusammenhang zwischen Konsum und Umweltverschmutzung, stellen sich Fragen wie: Warum lässt Konsum mich nicht los? Was kann ich durch mein Konsumverhalten beeinflussen?

Das Hörspiel erzeugt starke Bilder, obwohl Klose den Inhalt nur per Ton vermittelt. Die Natur als „Blase der Ruhe“ ist laut dem Ensemble ein Produkt, das der Mensch konsumieren muss, um Kraft zu schöpfen. „Hier auf der Wiese zwischen den Insekten“ könne der Mensch noch ein Lebewesen sein, müsse keine Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Anders in der konsumbehafteten Welt, in der Menschen „inmitten von Müll“ liegen, sich in Tiere verwandeln, die gegeneinander kämpfen. Klose liefert keine Antworten auf die formulierten Fragen. Vielmehr will er zum Denken und kritischen Reflektieren anregen.

Sprengstoff, Drogen und kontroverse Texte

Das letzte Drittel des Theaterabends gehörte Paul Elia Zeißig und seinem Werk „r@dical.net“. In drei Kapiteln erzählt Zeißig die Geschichte einer Website, auf der sich vier Charaktere vernetzen, die sich nach und nach radikalisieren.

Ausgangspunkt ist das „Anarchistische Kochbuch“ von William Powell aus dem Jahr 1969. Das Buch enthält Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff und Drogen sowie gesellschaftskritische und kontroversdiskutierte Texte. Der Zuschauer erhält in kurzen Videos einen Einblick in die Gefühlswelten und die Ansichten der Protagonisten. Anhand deren Entwicklung beschreibt das Stück die Einflüsse des Internets auf die Menschen. Informationen, die ungefiltert im Netz landen, können demnach die Überzeugungen stark prägen. Besonders dann, wenn Menschen nur die eigene Meinungen widergespiegelt bekommen.

Auch wenn die Charaktere ihre im Verlauf der Geschichte gefassten Anschlagspläne nicht umsetzen, die abschließenden Fragen verdeutlichen die Relevanz der Thematik: Woran erkennt man eigentlich, dass man sich gerade radikalisiert? Wann ist Zerstörung das richtige Mittel der Wahl?

nächste Aufführung: Mittwoch, 19 Uhr, Interessierte müssen sich per Mail für die Vorstellung anmelden. Anschließend erhalten sie einen kostenfreien Zugangslink.

www.tjg-dresden.de

Von Felix Franke