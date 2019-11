Berlin

Dieter Bohlen hat die für 2020 angekündigten Zusatzkonzerte seiner im Sommer begonnenen Tournee abgesagt. „Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben“, erklärte der Sänger. Es werde lediglich zwei Auftritte geben: nämlich im März in Oberhausen sowie am 5. Juni ein Open Air in Dresden in der Jungen Garde.

Bohlen präsentiert auf seiner „Mega Tournee“ neben Hits, die er selbst mit Modern Talking auf der Bühne zum Besten gab, auch Tracks von Chris Norman, Alexander Claws, Yvonne Catterfeld, dem DSDS-Universum und Capital Bra aus seiner Feder.

Abgesagt wurden die Konzerte in Zwickau, Erfurt, Neu-Ulm, Magdeburg, Stuttgart, Oldenburg, Hannover und Frankfurt. Der 65-Jährige will seine Tour dann 2021 fortsetzen. Bereits erworbene Konzertkarten können zurückgegeben werden. Tickets für Zwickau, Erfurt und Magdeburg können alternativ auch gegen Open Air-Karten für Dresden umgetauscht werden, informiert das Management.

Tickets für Dresden gibt es ab 68 Euro.

Von DNN