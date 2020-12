Dresden

Der Projektentwickler TLG Immobilien AG hat seinen Büroneubau „NEO“ an der Großenhainer Straße fertiggestellt. Das Unternehmen hatte Mitte 2019 die Baugenehmigung für das Bürogebäude erhalten. Gegenwärtig erfolgt die technische Abnahme des Gebäudes. Der Projektentwickler rechnet damit, dass das Bürogebäude im Januar 2021 eröffnet werden kann.

Neubau schon zu 70 Prozent vermietet

Der Neubau verfügt über 15 000 Quadratmeter Mietfläche verfügt und ist bereits zu rund 70 Prozent für durchschnittlich zehn Jahre vermietet. Ein internationales Blue-Chip Unternehmen und die bundeseigene Autobahn GmbH haben Mietverträge abgeschlossen. Für die verbleibenden etwa 30 Prozent befindet sich TLG derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen, erklärte ein Sprecher.

„NEO“ steht den Angaben zufolge für Neustadt, Effizienz und Offices. Neben den 15 000 Quadratmetern Mietfläche sind 132 Pkw-Stellplätze entstanden. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Neustadt. Der Autobahnzubringer Hansastraße ist ebenfalls nur wenige Meter entfernt.

Dresden wird größter Standort der Niederlassung Ost

Die Autobahn GmbH hat rund 3300 Quadratmeter Bürofläche in der Großenhainer Straße gemietet. Anfang 2021 will das Unternehmen einziehen. Die Außenstelle Dresden wird mit über 100 Mitarbeitern sowie weiteren 250 in den sechs umliegenden Autobahnmeistereien der größte Standort innerhalb der Niederlassung Ost sein. Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH deutschlandweit für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein.

Die TLG Immobilien AG verfolgt in Dresden ehrgeizige Pläne. Am Postplatz entsteht das Bürogebäude Annenhöfe mit rund 18 000 Quadratmetern Bürofläche und 2000 Quadratmetern Dienstleistungsfläche. An der St. Petersburger Straße will der Projektentwickler das Robotron-Bestandsgebäude in fünf Jahren abreißen und durch einen zeitgemäßen Neubau mit moderner Architektur ersetzen. Gegenwärtig läuft das Bebauungsplanverfahren für dieses Vorhaben.

