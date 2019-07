Dresden/ Berlin

Das Verbraucherportal Testberichte.de hat über 138 000 Kundenmeinungen zu 412 Freibädern in ganz Deutschland ausgewertet. An der Spitze des Rankings steht das Naturkulturbad Zschonergrund im Dresdner Westen. Gemeinsam mit zwei weiteren Freibädern in Bielefeld und München erhielt das Zschonergrundbad 4,7 von möglichen fünf Sternen in der Bewertung.

Auch bei Kindern äußerst beliebt: Das Zschonergrundbad Quelle: Zschonergrundbadverein

Pluspunkt Naturnähe

Auffällig ist: Die am besten bewerteten Freibäder punkten nicht mit riesigen Rutschen und aufwendiger Spaßbad-Infrastruktur, sondern mit Naturnähe, Ruhe und viel Platz. Die Gäste des Zschonergrundbads schätzen den 164 Bewertungen zu Folge besonders die große Liegewiese, den Kinderspielplatz und das Volleyballfeld sowie das Preis-Leistungsverhältnis.

Wiedereröffnung im Mai 2015

Das Zschonergrundbad erfreut sich als einziges Naturbad Dresdens mit biologischer Selbstreinigung großer Beliebtheit. Es wurde seit 1996 zum überwiegenden Teil aus Spendenmitteln durch den Verein Naturkulturbad Zschonergrund e. V. wieder errichtet. Betreiber ist seit der Wiedereröffnung 2015 die Integrationsfirma Zschoner Grund gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Dresdner Lebenshilfe.

Das Freibad Cotta in Dresden (3,8 Sterne) hingegen landete bundesweit auf Platz 389 von 412. Im sachsenweiten Vergleich belegt das Freibad somit den letzten Platz.

Von awo