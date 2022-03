Dieser Sportverein aus Dresden schreibt einen Brandbrief an die Stadt

Dresden

89 Sportvereine in Dresden sind davon betroffen, dass die Stadtverwaltung Turnhallen zu Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine umfunktionieren musste. Hunderte Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene können nicht mehr an ihrer gewohnten Trainingsstätte Sport treiben. Das führt zu Verwerfungen. Der Vorstand des Vereins VC Dresden hat sich jetzt mit einem Brandbrief an die Stadtverwaltung gewendet.

Entscheidung von heute auf übermorgen

„Die Entscheidung des Oberbürgermeisters, die Sporthalle Bürgerwiese von heute auf übermorgen zu sperren und dort Geflüchtete unterzubringen, ist für den Volleyball Club Dresden eine Katastrophe. Von Leistungssport kann keine Rede mehr sein. So wird eine der erfolgreichsten Mannschaftssportarten der Stadt Dresden im männlichen Bereich auf Dauer kaputt gemacht“, heißt es in dem Schreiben, das den DNN vorliegt.

Dass einer Mannschaft in der 2. Bundesliga im Volleyball, Fußball, Handball oder Eishockey die Spielstätte innerhalb weniger Stunden gesperrt wird, sei ein einzigartiger Vorgang in Deutschland. „Vergleichbares ist uns nicht bekannt und hätte im Falle der Eislöwen, Titans und erst recht bei Dynamo ein anderes Echo ausgelöst.“

Kein ausreichender Ersatz an Trainingsmöglichkeiten

Der Verein sei vom Landessportbund als Landesstützpunkt und auch Talentstützpunkt Volleyball männlich eingestuft worden. „Mit welcher Leichtigkeit dem Leistungssport Volleyball männlich ein Ende gesetzt wird, lässt und fassungslos zurück.“ Die Stadt könne nicht ausreichend Ersatz an Trainingsmöglichkeiten bieten, so dass nicht mehr jede Sportgruppe des VC Dresden trainieren könne. Am härtesten treffe dies die U16, die sich nun mit Fitnessübungen im Stadtpark Bürgerwiese auf die Sachsenmeisterschaft vorbereiten müsse.

„Kinder und Jugendliche müssen als allererste herhalten“

„Dass die Kinder und Jugendlichen wieder als allererste herhalten müssen, nehmen wir nicht mehr klaglos hin“, steht in dem Schreiben. Vereinen, die ausschließlich Breitensport betreiben, gehe es nicht anders. „Deshalb können wir uns im Sinne aller Kinder und Jugendlichen in sämtlichen Vereinen dem Appell des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an die kommunalen Spitzenverbände nur anschließen, möglichst auf die Ausweisung von Sportstätten als Flüchtlingsunterkünfte zu verzichten – zugunsten geeigneterer Einrichtungen. Die Schäden durch den langfristigen Ausfall des Breitensports werden erhebliche wirtschaftliche und sozialpolitische Folgen haben, die wir alle zu tragen haben, nicht nur die Sportler.“

„Daran hängen Arbeitsplätze“

Wenn jetzt nicht sofort alles dagegen getan werde, den Leistungssport Volleyball männlich in Dresden mit politischen Entscheidungen weiter zu behindern, sei das Ende absehbar. „Damit wäre einer der erfolgreichsten Volleyball-Vereine Deutschlands im männlichen Nachwuchs Geschichte. Daran hängen aktuell eine Vollzeitstelle, ein Auszubildender und geringfügig Beschäftigte.“

Enormer personeller und finanzieller Aufwand

Auch im Männerbereich würden die jetzt arg eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten schwerwiegende Folgen haben. Die Männer hätten mit der Schulsporthalle des Sportzentrums zwar eine Ausweichspielstätte erhalten. „Mit riesigem logistischen Aufwand muss nun allerdings alles von der Bürgerwiese zum Spieltag dorthin und wieder zurück transportiert werden, 52 Meter Werbebanden, Tontechnik, sowohl Technik für den Livestream, Spielanalyse, Catering und vieles mehr, was ein semiprofessionelles Team von Sportlern braucht. Lagermöglichkeiten gibt es nicht. Nach den Spielen geht alles wieder retour. Ein enormer personeller und finanzieller Aufwand für den Verein, den wir angesichts der politischen Weltlage aber ohne zu Murren tragen“, so der Verein.

Es fehlt eine komplette Hallenzeit

Es sei aber auch im Männerbereich Volleyball in Dresden kein Leistungssport mehr möglich, weil eine komplette Hallenzeit fehle. Viele Trainingsinhalte seien in den zur Verfügung stehenden halben oder Drittel-Hallen nicht durchführbar. „Das Team befindet sich aber ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Saisonphase. Jeder Punkt ist wichtig für den Klassenerhalt.“

Eintrittsgelder für Arche Nova gespendet

Der Verein unterstütze die Bewältigung der Flüchtlings-Krise, so gut er könne. Bereits zwei Tage nach Kriegsbeginn habe es öffentlichkeitswirksam eine Schweigeminute zum Bundesligaspiel gegeben. Der Verein habe sämtliche Zuschauereinnahmen aus dem Sachsen-Derby gegen Leipzig der Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova gespendet. 1050 Euro seien zusammengekommen.

„Bitte lassen Sie den Leistungssport Volleyball männlich in dieser Stadt nicht sterben und überdenken noch mal den Notfallplan, die Sporthalle Bürgerwiese als erstes zu sperren“, appelliert der Vorstand des Vereins an die Stadtpolitik.

Verständnis für den Frust im Verein

Robert Baumgarten, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Dresden, kann den Frust in dem Verein nachvollziehen. „Es war misslich, dass Freitag nachmittags die Botschaft kam, dass die Halle gebraucht wird und damit ein Chaos für den Spieltag des VC Dresden am Wochenende ausgelöst wurde.“ Er verstehe auch die Not der Stadtverwaltung, Quartiere für Kriegsflüchtlinge bereitzustellen. „Aber wir haben uns entschieden, dass der Leistungssport Vorrang vor dem Breitensport haben sollte.“

Der Stadtsportbund unterstütze uneingeschränkt das humanitäre Anliegen der Stadtverwaltung, jedem Flüchtling ein Dach über dem Kopf anzubieten. „Aber es sind aus unserer Sicht sehr viele Sporthallen im Stadtzentrum betroffen. Hier wäre es besser, die Hallen über das Stadtgebiet zu verteilen“, so Baumgarten. Wenn es eine Möglichkeit gebe, Sporthallen wieder ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen, sollte die Halle des Gymnasiums Bürgerwiese als eine der ersten dazu gehören.

Von Thomas Baumann-Hartwig