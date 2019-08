Dresden

Im Kinosaal ist Stille eingekehrt. Nur fünf Zuschauer sitzen im Raum, trotz gähnender Leere wird das Licht gedimmt und der Film „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ gestartet. Dass der Hollywood-Streifen nur wenige Besucher anzieht, hat allerdings einen Grund: Die Vorführung ist ausschließlich für Filmprüfer gedacht.

Auch ein Dresdner hat es sich im Sessel bequem gemacht. Niels Beer arbeitet seit nunmehr 15 Jahren ehrenamtlich für die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK). Er begutachtet Filmmaterial und legt fest, ab welchem Alter es zu sehen sein darf. Über 350 Filme muss er mittlerweile geprüft haben, schätzt Beer. Und jedes Jahr kommen etwa 25 hinzu.

Zum Wohle der Kinder

„Kinofilme sollten spannend sein, man soll sich fürchten und gruseln, lachen und weinen können. Aber wenn das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist, dann müssen wir eingreifen. Ich möchte verhindern, dass Kinder mit Angst aus dem Kino gehen“, sagt Beer.

Hauptberuflich ist der 48-Jährige Hortleiter einer Grundschule in der Dresdner Neustadt. Bis 2013 organisierte er zudem das „Schulkino“ in der Schauburg. „Anfang der 2000er wurde ich von einer Mitarbeiterin der Sächsischen Landesmedienanstalt angesprochen, ob ich als Filmprüfer arbeiten wolle“, erinnert sich Beer. Seither reist der Pädagoge einmal jährlich nach Wiesbaden, wo die FSK ihren Sitz hat.

Die Organisation erteilt im Jahr mehr als 10 000 Freigaben. Weil das Jugendschutzgesetz dies fordert, durchlaufen faktisch alle in Deutschland gezeigten Kinofilme eine FSK-Prüfung. Um das Pensum zu bewältigen, wird an 365 Tagen parallel in bis zu fünf Ausschüssen geprüft. Dort arbeiten von der Filmwirtschaft und der öffentlichen Hand benannte Prüfer – wie Niels Beer.

Prüfen ist Erfahrungssache

Jeder Ehrenamtliche wird für eine Kalenderwoche nach Wiesbaden delegiert. „Eine Prüfwoche dauert fünf Tage, täglich inspiziere ich dabei drei Filme“, erklärt er. Kritisch checkt der Dresdner die Darstellung von Gewalt oder Sexszenen, die Kinder und Jugendliche schaden könnte.

Für den Check gibt es keinen festen Kriterienkatalog, jeder Film wird individuell betrachtet. Die Prüfer bauen dabei auf ihre eigene Erfahrung. Welche Wirkung könnten Sequenzen bei Kindern auslösen? Sollte man sie vor dieser Wirkung schützen? Als dreifachem Vater fällt es Beer leicht, sich in junge Kinobesucher hineinzuversetzen: „Kindergartenkinder brauchen zum Beispiel Entlastung nach spannenden Momenten und ein gut erzähltes Ende“, meint der Jugendschützer.

Nach der Filmvorführung gibt der Vorsitzende des Kino-Ausschusses ein Plädoyer ab, dann dürfen die Prüfer ihre Statements beisteuern. „Nicht selten wird im Ausschuss hitzig debattiert, ab und zu über eine halbe Stunde lang. Am Ende folgt eine Abstimmung per Handzeichen. Enthaltungen sind nicht möglich“, sagt Beer. Die Entscheidung für eine Altersstufe muss der Ausschuss protokollieren, damit der Filmverleih sie nachvollziehen kann. Seine Stimmabgabe bürdet Beer viel Verantwortung auf: „ Jugendschutz heißt eben auch, manchmal die Zielgruppe eines Filmes zu beschneiden, selbst wenn der Verleih sich ein breiteres Publikum wünscht.“

Unter anderem saß der Erzieher bei Hollywood-Blockbustern wie „American Assassin“ oder „ Blade Runner 2049“ im Ausschuss. Das schönste dabei, sagt er, sei der intensive Austausch mit anderen Filmbegeisterten.

Die FSK im Wandel

Derzeit sind 250 Prüfer für die FSK tätig. Laut eigenen Angaben beträgt der Frauenanteil fast 50 Prozent, das Durchschnittsalter liegt bei 50 Jahren. Die Ehrenamtlichen kommen aus verschiedensten Bereichen: Unter ihnen sind Lehrer, Psychologen, Historiker, Studenten oder Richter.

Im Juli feierte die FSK ihren 70. Geburtstag. Der Jubel fällt allerdings verhalten aus, hinsichtlich der jüngsten strukturellen Veränderungen: Die Kino-Besucherzahlen sind rückläufig, DVDs haben ausgedient – Streamingdienste boomen hingegen. Doch für Online-Inhalte ist die FSK nicht zuständig, Netflix und Co. dürfen eigenständig Altersbewertungen vornehmen. Die Relevanz der Jugendschutz-Instanz FSK nimmt also ab, ebenso die Zahl der Prüfer.

Aus Kostengründen will die Organisation 2020 ein neues Prüfverfahren einleiten: Der Filmanbieter selbst soll einen Fragebogen ausfüllen und dabei auf „explizite Sexszenen“ oder „harte Gewalt“ hinweisen. Daraus errechnet ein Computer die passende Altersstufe. Diskussionen im Kino-Ausschuss finden dann nur noch in kritischen Fällen und bei Freigaben ab 18 Jahren statt. Niels Beer bestürzt der Bedeutungsverlust seines Prüferjobs: „Kinder und Jugendliche benötigen Schutz. Als Vater, Filmkenner und Erzieher meine ich: Eine endgültige Abschaffung der FSK wäre das falsche Signal. Die sorgfältige Prüfung war über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Orientierung für Eltern in der Auseinandersetzung mit den Filmwünschen der Kinder.“

Der Ehrenamtler ist indessen davon überzeugt, dass das Kino die aktuellen Turbulenzen überstehen wird. Filme seien für den Kinosaal gemacht. „Das Gefühl, in der Gemeinschaft einen Streifen anzuschauen, ist einfach nicht zu ersetzen“, meint der 48-Jährige. „Außerdem war das Kino schon immer im Wandel. Nun müssen sich die Betreiber neue Formen ausdenken, um ihr Kino wieder für ein junges Publikum attraktiv zu machen.“

Von Junes Semmoudi