Dieser Dresdner Dachdecker fährt mit dem Lastenrad auf die Baustelle

Er zieht die Blicke auf sich: Wenn Mathias Greuner, Inhaber eines Dachdeckerbetriebs in Dresden-Klotzsche, zur Baustelle fährt, ist er oft auf drei Rädern unterwegs. Greuner nutzt das firmeneigene Lastenrad so oft, wie es sich anbietet. „Natürlich hat unser Betrieb auch Transporter. Aber viele Aufträge sind gut geeignet für die Anfahrt mit dem Lastenrad.“

Schon 1400 Kilometer in einem knappen Jahr

Schon 1400 Kilometer hat das dreirädrige Firmenfahrzeug in einem reichlichen Jahr zurückgelegt. In engen Stadtteilen wie der Neustadt hat sich das Lastenrad ebenso bewährt wie bei kleineren Aufträgen. „Wir als Dachdecker bekommen es ja deutlich zu spüren: Die Zahl der Stürme nimmt zu, wir haben mehr Reparaturen als früher zu erledigen“, sagt der Dachdecker. Im Stau steht er mit dem Fahrzeug höchst selten und ein Knöllchen hat er auch noch nicht bekommen.

Kosten von 30 Cent für 100 Kilometer

Das Modell hat sich Greuner mit Bedacht ausgesucht – es handelt sich um ein Fahrzeug mit 200 Kilogramm Zuladung. Der Bund hat die Anschaffung gefördert, und Greuner hat es schon mal durchgerechnet: Die Betriebskosten seines Firmenfahrzeugs liegen bei 30 Cent für 100 Kilometer. Davon können Autofahrer nur träumen. Und: „Ich komme mit dem Lastenrad an jede Baustelle ran. Wenn ich den Transporter nehme, muss ich mein Material meist etliche Meter schleppen.“

Eigentlich, so Greuner, habe er im vergangenen Jahr einen Elektrotransporter für seinen Betrieb anschaffen wollen. Aber die verfügbaren Angebote seien noch nicht ausgereift gewesen, so dass er schließlich nach einem brauchbaren Lastenrad gesucht habe. Und fündig wurde. „Welcher Pkw hat schon 200 Kilogramm Zuladung?“, fragt der Handwerker, der von seinen Kunden viel positive Resonanz erhält. „Ich werde oft darauf angesprochen und die meisten sagen, dass sie das großartig finden.“

Greuner ist wohl der einzige Firmeninhaber in Dresden, der mit einem so großen Lastenrad unterwegs ist. „Ich weiß von einem sozialen Dienst in Dresden-Prohlis, der das gleiche Modell besitzt, aber sonst sind mir keine weiteren Nutzer bekannt.“ Ihm gehe es nicht darum, das Auto abzuschaffen und mit seinen sieben Mitarbeitern auf die Baustellen zu radeln. „Es geht um die Wahl des richtigen Verkehrsmittels.“

Mit dem Fahrrad zu anderen Terminen

Greuner ist schon als junger Mann in den 1980ern mit dem Rennrad von Klotzsche zur Technischen Universität gefahren. Auch heute legt er häufig das Fahrrad auf den Transporter, wenn er mit Kollegen zu Baustellen fährt. „Ich radele dann zu anderen Terminen und bin meist schneller als mit dem Auto“, sagt er.

Engagement für Veränderungen in Dresden

„Wir brauchen Veränderungen in Dresden“, weiß der Dachdecker. Die Anbindung von Klotzsche an das Stadtzentrum sei für Radfahrer ebenso schlecht wie der Zustand der Strecke nach Langebrück. Greuner engagiert sich in der „AG nachhaltig mobil im Dresdner Norden“, die schon mehrfach mit Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hat – jüngst auf der Boltenhagener Straße, als Menschen im Zebrakostüm Passanten über die Fahrbahn halfen.

Ausgleich zwischen allen Verkehrsteilnehmern schaffen

Nach einem – aus seiner Sicht ergebnislosen – Diskussionsabend über Radverkehr im Rathaus Klotzsche Anfang des Jahres wurde die AG gegründet, in der sich auch die Grünen-Stadträtin Ulrike Caspary engagiert. „Wir wollen einen Ausgleich zwischen allen Verkehrsmitteln finden“, beschreibt Greuner das Ziel. Die Belange von Fuß- und Radverkehr müssten genauso berücksichtigt werden wie die des Öffentlichen Personennahverkehrs und des motorisierten Individualverkehrs.

„Die Holländer haben schon vor 40 Jahren angefangen.“

Gerade bei Planungen von Straßen und Radwegen sollten die Fehler der Vergangenheit vermieden werden, findet der engagierte Dachdecker. „Wir sollten keine Radstreifen neben Parkflächen legen, so dass Radfahrer von sich öffnenden Autotüren gefährdet werden“, fordert er. Jetzt, sagt Greuner, ist noch Geld vorhanden, jetzt müsse der radverkehrsfreundliche Umbau der Stadt beginnen. Die Holländer hätten schon vor 40 Jahren auf Radverkehr gesetzt und Visionen verwirklicht. „Wir sind ziemlich spät dran“, mahnt er.

Für die Firma hat Greuner Kleintransporter, ein Auto für seine Familie besitzt er dagegen nicht. „Wenn wir ein motorisiertes Fahrzeug brauchen, dann mieten wir uns eines. Es gibt viele Varianten, die preisgünstiger und sinnvoller sind, als ein Auto zu besitzen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig