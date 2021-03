Diese ungewöhnliche Bitte äußert in Dresden der Investor

Dresden

Am späten Mittwochabend wird sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau mit den Plänen von Projektentwickler Kurt Krieger für den Kaufpark Nickern befassen. Der Unternehmer will den Altbau abreißen und durch ein modernes Einkaufszentrum ersetzen – mit mehr Ladenfläche als bisher.

Das ist umstritten. Krieger hat eine Kaufoption für den Kaufpark, die am 21. März endet und erwartet vom Ausschuss ein Votum. Da dieser die Pläne aber in erster Lesung behandelt und erst am 31. März darüber abstimmen wird, hat Krieger eine ungewöhnliche Bitte: Er hat bei Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) um eine Probeabstimmung nachgesucht.

„Sollte es kein durchgehend positives Votum geben, werden wir uns aus dem Projekt zurückziehen. Ich bitte dafür um Verständnis“, erklärte der Projektentwickler.

Von Thomas Baumann-Hartwig