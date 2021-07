Diese neuen Quarantäne-Regeln gelten jetzt in Dresden

Dresden

Geimpfte und genesene Personen müssen sich ab Freitag nicht mehr in Quarantäne begeben, wenn sie Kontakt zu mit der Delta-Variante infizierten Personen hatten. Die Landeshauptstadt Dresden hat jetzt im Zuge eines neuen Erlasses des Freistaates Sachsen die städtische „Allgemeinverfügung über die Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen“ geändert. Die neue Allgemeinverfügung tritt am Freitag in Kraft und gilt bis 15. August 2021.

Keine Quarantäne für geipmfte Personen

Wichtigste Änderung: Kontaktpersonen, die genesen oder vollständig geimpft sind, müssen sich künftig nicht mehr in Quarantäne begeben, wenn beim Quellfall die Delta-Variante B.1.617.2 nachgewiesen wurde oder der Verdacht einer Infektion mit dieser Variante besteht. Der Nachweis der Genesung oder vollständigen Impfung muss beim Gesundheitsamt eingereicht werden.

Kontaktpersonen wird vom Gesundheitsamt dringend empfohlen, sich zwischen Tag sieben und zehn nach dem letzten Kontakt zum Quellfall oder nach der festgestellten Infektion beim Quellfall mit einem PCR-Test testen zu lassen. Zu diesem Zweck darf die Quarantäne unterbrochen werden. Der Test kann in einem Testzentrum mit PCR-Angebot kostenfrei in Anspruch genommen werden. Dafür muss das Schreiben des Gesundheitsamtes vorgelegt werden.

Darüber hinaus besteht die Empfehlung zur Testung mit einem PCR-Test – und nicht mehr mit einem Schnelltest – bei allen Kontaktpersonen vor dem Ende der Quarantäne. Diese Tests können bei Vorlage des Schreibens vom Gesundheitsamt ebenfalls kostenfrei in einem Testzentrum in Anspruch genommen werden.

Ohne Testergebnis fünf Tage länger Quarantäne

Für Angehörige des Hausstandes mit Kontakt sowie für positiv getestete Personen mit einem bestätigten oder Delta-Verdachtsfall sind die Tests verpflichtend. Kontaktpersonen dürfen den PCR-Test frühestens zwei Tage vor Ende ihrer Quarantäne durchführen lassen und Indexfälle den Antigenschnelltest am vorletzten Tag der Absonderung. Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, verlängert sich die Quarantäne um fünf Tage. Damit will das Gesundheitsamt der weiteren Ausbreitung der Delta-Variante besser vorbeugen.

Weitere Informationen: www.dresden.de/corona

Von Thomas Baumann-Hartwig