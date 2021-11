Diese acht Nebenstraßen lässt Dresden jetzt ausbauen

Dresden

Das Straßen- und Tiefbauamt hat jetzt acht Vorhaben im Nebenstraßennetz Dresdens in einem Volumen von fünf Millionen Euro vorgestellt. Der Stadtrat hatte mit dem Haushalt für 2021/2022 zusätzliche Mittel für die Nebenstraßen zur Verfügung gestellt und das Amt beauftragt, bis Ende September entsprechende Projekte vorzulegen.

Das größte Vorhaben mit einem Umfang von 800.000 Euro ist der Ausbau der Florian-Geyer-Straße in Johannstadt auf einer Länge von 200 Metern. Neben der Fahrbahn sollen auch die Gehwege saniert werden, der Bau ist für 2022 vorgesehen.

750.000 Euro sollen in ein Durchlass-Bauwerk in Langebrück an der Kirchstraße über den Roten Graben fließen, die Erneuerung des Ingenieurbauwerks ist für dieses Jahr vorgesehen. 790.000 Euro sind für den Ausbau der Dorfhainer Straße von der Kohlenstraße bis zur Döbraer Straße im Dresdner Süden vorgesehen. Hier geht es um die Instandsetzung von 470 Meter Fahrbahn inclusive der Gehwege, der Hauptteil der Arbeiten ist für 2023 geplant.

Jeweils 700.000 Euro sollen in den Ausbau der Arnoldstraße in Johannstadt und der Döbelner Straße in Trachenberge investiert werden. Bei beiden Vorhaben ist ein Baubeginn für 2023 avisiert. In Johannstadt werden 270 Meter Fahrbahn erneuert, in Trachenberge 400 Meter.

Auf der Katharinenstraße in der Äußeren Neustadt ist eine Erneuerung der Fahrbahn mit Anpassung der Gehwege für 580.000 Euro geplant, der Baustart ist für 2023 geplant. Schon dieses Jahr sind 520.000 Euro für die Riesaer Straße zwischen Coswiger Straße bis Großenhainer Straße verplant. Die Straße ist als Umleitungsstrecke für den dritten Bauabschnitt der Großenhainer Straße vorgesehen.

Einige Projekte liegen seit Jahren

Hinzu kommen 160.000 Euro Planungsmittel für die Kreuzstraße im Stadtzentrum, mit denen die Entwurfsplanung für die verschlissene Fahrbahn direkt am Rathaus erarbeitet werden soll. Im Zuge des Ausbaus soll die Kreuzstraße auch 21 Bäume erhalten.

Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Fraktion Freie Wähler, erklärte, er sei durchaus froh, dass der Ausbau des Nebenstraßennetzes vorankomme. „Wir haben aber auch viele Straßen, bei denen eine Vorplanung vorliegt, aber seit Jahren nichts passiert.“ So komme der Ausbau der Hohendölzschener Straße seit Jahren nicht voran – obwohl eine Vorplanung erarbeitet worden sei.

„Hier geht es nicht nur um eine Fahrbahn und Autofahrer, sondern auch um Gehwege, die als Schulweg genutzt werden“, so Nitzsche. Die Hohendölzschener Straße sei auch für Radfahrer die kürzeste Verbindung von Dölzschen nach Plauen und Löbtau. „Ein vernünftiger Fahrbahnbelag würde die Bedingungen für die Radfahrer deutlich verbessern.“ Nach seinen Informationen werde der Ausbau aber erst 2024 beginnen können. „Den Anwohnern hatte man Hoffnung gemacht, dass es eher losgeht“, so Nitzsche.

