Diese Weihnachtsmärkte in der Region Dresden haben auch nach Heiligabend noch geöffnet

Dresden

Nach Weihnachten noch nicht genug von Glühwein, Bratwurst und Co? Es gibt tatsächlich vereinzelte Weihnachtsmärkte, die auch nach dem 24.12. ihre Türen und Buden öffnen. In Sachsen sind es zwei:

Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof

Nach dem Advent ist im Stallhof vor den Rauhnächten: Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt öffnet nach den Feiertagen mit leicht veränderter Budenbesetzung zu den sogenannten „Dresdner Rauhnächten“. Vom 27. bis 30 Dezember und 2. bis 6. Januar bieten dann etwa Wahrsagerinnen und Amulett-Verkäufer ihre Dienste und Waren an. Der Weihnachtsmarkt wandelt sich mit täglichen Liveauftritten zum mittelalterlichen Jahrmarkt.

www.mittelalter-weihnacht.de

Canalettomarkt in Pirna

Auch in der Nachbarstadt überdauert ein Weihnachtsmarkt den Heiligen Abend. Der Canalettomarkt in Pirna öffnet auch vom 27. bis 30. Dezember seine Türen. Jeweils 17 Uhr begrüßt Väterchen Frost kleine und große Gäste.

www.canalettomarkt.de

Für nochmehr Weihnachtsmarkt-Feeling müssen etwas längere Wege in Kauf genommen werden. Nach den Weihnachtsfeiertagen öffnen zum Beispiel Märkte in Kassel, München, Hamburg, Paris, Zagreb oder auch Tallin in Estland. Der Reisereporte hat europaweit Locations zusammengetragen.

Von fkä