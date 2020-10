Dresden

Feiertage kommen immer so plötzlich. Vor allem, wenn es Tage ohne Feste wie Weihnachten oder Ostern sind. So wie der Reformationstag. In diesem Jahr fällt er auch noch auf einen Samstag. Dadurch hat man ihn noch weniger auf dem Schirm, denn es gibt ja kein arbeits- und schulfrei. Plötzlich ist er dann da und beim Blick in den Kühlschrank fällt auf: „Mist, ich habe vergessen, vorher noch was einzukaufen.“ Doch keine Bange, in diesen Supermärkten können Sie auch am Feiertag Lebensmittel einkaufen.

Lidl am Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt

Die beiden Lidl-Filialen sind eine sichere Bank für Studenten, Nachtschwärmer und alle, die eigentlich erst sonntags Zeit zum Einkaufen finden. Hier gibt es auch am Feiertag noch alles, was man braucht, um ein ordentliches Essen zuzubereiten. Allerdings kann es zu Stoßzeiten an der Kasse schon mal länger dauern, eilig sollte man es daher nicht haben. Und auch nicht zu spät hingehen, denn Basics können vor allem am Feiertag zum Abend hin schon mal knapp werden.

Lidl am Hauptbahnhof, Wiener Platz 4; 8 bis 21 Uhr

Lidl am Bahnhof Neustadt, Schlesischer Platz 1; 8 bis 21 Uhr

Spar am Hauptbahnhof , am Bahnhof Neustadt und an der Bautzner Landstraße

Teurer wird der Einkauf in der Spar-Filiale im Hauptbahnhof, dafür ist der Andrang nicht ganz so groß wie beim Lidl. Und wer eigentlich nur ein paar leckere Snacks auf die Hand möchte, der findet hier eine etwas größere Auswahl. Dafür ist der Spar früher und länger geöffnet. Das gilt auch für die beiden Filialen in der Neustadt und an der Bautzner Landstraße.

Spar Express, Wiener Platz 4; 7 bis 22 Uhr

Spar Express, Schlesischer Platz 1, 6.30 bis 21.30 Uhr

Spar express, Bautzner Landstraße 158, 5 bis 22 Uhr

Konsum express am Neumarkt

Das Mehl ist alle, es sind nur noch zwei Eier da oder der Kaffee reicht nur noch für drei Tassen? Dann ab zum Konsum am Neumarkt. In der kleinen Filiale, die auch sonn- und feiertags geöffnet hat, bekommt man die Basics, Snacks und auch ein bisschen dies und das. Sogar eine größere Wein- und Chipsauswahl steht zur Verfügung, falls zum Feiertags-Krimi spontan die Freunde kommen wollen.

Konsum express, Neumarkt 7, 11 bis 19 Uhr

