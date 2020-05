Diese Pläne hat das Land für Dresdner Berufsschulen

Dresden

Sachsens Berufsausbildung steht eine Reform bevor. Damit reagiert das Land auch auf eine stark veränderte Nachfrage. Denn für einst beliebte Berufe wie den Mediengestalter gibt es kaum noch Interesse. Der Freistaat will Angebote in der beruflichen Bildung bündeln und dabei auch den ländlichen Raum stärken, kündigte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an.

Für Berufliche Schulzentren in Dresden haben die Pläne teilweise gravierende Folgen. In manchen Fällen ändert sich das Profil der Einrichtungen völlig.

Endgültige Entscheidung Anfang 2021

In Sachsen ist für die 61 Beruflichen Schulzentren mit 45 Schulteilen (ohne Stammschule) ein Teilschulnetzplan zu erstellen. Rund 70 000 Schüler und Auszubildende besuchen diese Schulzentren. Davon befinden sich rund 49 000 Auszubildende in der dualen Berufsausbildung.

Im Herbst 2020 soll der Entwurf des künftigen Netzes der berufsbildenden Schulen zur Anhörung den Schulträgern vorgelegt werden. Nach Verabschiedung des Teilschulnetzplanes, die für Anfang 2021 vorgesehen ist, würde die Steuerung der Klassenbildung über die bislang jährlich erstellten Fachklassenlisten entfallen. Diese Listen haben festgelegt, wo welche Ausbildung stattfindet.

Planungshorizont bis 2030

Der vorgesehene Planungshorizont des Teilschulnetzplanes bis zum Jahr 2030 gewährleiste den einzelnen Schulstandorten Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Eine Evaluation des Schulnetzplans ist für 2025 beabsichtigt.

Gravierende Änderungen gibt beispielsweise für das Berufliche Schulzentrum (BSZ) für Elektronik Dresden am Strehlener Platz. Eine ganze Reihe von Berufsbildern sollen nach den Plänen des Landes an andere Einrichtungen abwandern. Von derzeit 2117 Ausbildungsplätzen würde die Schule 696 verlieren. Dies betrifft unter anderem Elektroniker und Mechatroniker.

Andere Schwerpunkt an Schulen

Am Dresdner BSZ für Gesundheit und Sozialwesen „ Karl August Lingner“ ( Maxim-Gorki-Straße) sind 501 Ausbildungsplätze von derzeit 1718 betroffen. Damit soll der Schwerpunkt künftig auf dem Bereich Gesundheit liegen. Der Bereich Soziales wird verlagert.

So wechseln unter anderem Heilerziehungspfleger und Erzieher an das bisherige BSZ für Dienstleistung und Gestaltung. Dort liegt der Schwerpunkt dann auf dem Sozialen. Die Ausbildung von Friseuren, Maßscheidern oder Lageristen beispielsweise entfällt an dieser Schule dann. Von 793 Ausbildungsplätzen würden dann gemessen an der gegenwärtigen Ausbildungssituation 167 Plätze wegfallen.

Ausbildung im ländlichen Raum

Verluste müssen unter anderem auch das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung (Canalettostraße/Altroßthal) hinnehmen. Landwirte sollen künftig in Freiberg, Wurzen oder Löbau ausgebildet werden. Insgesamt verliert die Schule 158 Plätze. Am BSZ für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ (Leutewitzer Ring) soll die Ausbildung zum Touristikkaufmann entfallen. Damit geht die Zahl der Ausbildungsplätze von derzeit 1186 um 75 zurück.

Von Ingolf Pleil