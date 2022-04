Dresden

Die Eltern und Kinder in Dresden müssen am Donnerstag wieder mit erheblichen Einschränkungen in der Kinderbetreuung der Stadt Dresden rechnen. „Wir haben eine positive Resonanz auf den Streikaufruf erhalten“, erklärte Daniel Herold von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf DNN-Anfrage.

Die Gewerkschaft sowie die Bildungsgewerkschaft GEW und der Erzieherverband im Beamtenbund haben für Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen in den Kitas des städtischen Eigenbetriebs aufgerufen. Die Kitas von freien Trägern sind davon nicht betroffen.

Druck auf Tarifverhandlungen

Die Interessenvertretungen wollen damit den Druck auf die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband erhöhen. Sie haben keine Gehaltsforderungen gestellt, sondern fordern Entlastungen beim Arbeitsaufkommen für die Beschäftigten. Bislang gebe es jedoch kein konkretes Angebot der Arbeitgeber.

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Herold geht davon aus, dass die Zahl der betroffenen Einrichtungen größer sein wird als bei der ersten Warnstreikaktionen Anfang März. Dabei waren in Dresden in etwa zwei Drittel der Kitas vom Streik betroffen, 30 Kitas waren komplett geschlossen. Für Tausende Kinder mussten die Eltern Alternativen für die Betreuung finden.

Stadt informiert auf Internetseite

Die Stadt Dresden wird auf der städtischen Internetseite www.dresden.de/kita-streik am Donnerstag wieder eine Übersicht derjenigen Kindertageseinrichtungen veröffentlichen, die vom Streik konkret betroffen sind. Zusätzlich erhalten Eltern über die Hotline (03 51) 4 88 51 11 ab 6 Uhr Auskunft darüber, ob ihre Kita oder ihr Hort vom Streik betroffen sein wird.

Für vom Streik betroffene Eltern könne aufgrund der derzeitigen Infektionslage keine Notbetreuung zur Verfügung gestellt werden. „Stattdessen werden die Kitas und Horte öffnen, sobald pädagogische Fachkräfte, die nicht dem Streikaufruf folgen wollen, für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen“, hieß es aus der Stadt. Es könnten maximal so viele Kinder betreut werden, wie nach Personalschlüssel zulässig sind. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen empfiehlt Eltern deshalb „vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren“.

Automatische Rückerstattung von Elternbeiträgen

Sollten Eltern streikbedingt ihre Kinder nicht in die Betreuung von Kita oder Hort geben können, so erhalten sie automatisch ein Zwanzigstel ihres monatlichen Elternbeitrages für den Streiktag zurückerstattet. Die Kindertageseinrichtungen informieren dazu die Beitragsstelle für die entsprechende Beitragsrückerstattung. Ein gesonderter Antrag der Eltern sei nicht erforderlich. Den Rückerstattungsbescheid erhielten die Eltern spätestens drei Monate nach dem jeweiligen Monat, in dem die Betreuung nicht gewährleistet werden konnte.

Im Mai ist die dritte und bislang abschließende Verhandlungsrunde für die bundesweit 330 000 Beschäftigten in Erziehungs- und Sozialberufen angesetzt. Verdi-Vertreter Herold hält eine Einigung noch für möglich. Es gebe bislang keine Signale, dass dies ausgeschlossen sei. Er erwartet auch von den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern der Kommunen Einfluss auf die Tarifgespräche.

Verdi hofft auf Einsatz des OB für Beschäftigte

„Je größer der Druck ist, desto schneller kann es vorbei sein“, sagte Herold mit Blick auf weitere Streikaktionen. Eine Landeshauptstadt wie Dresden könne da viel Gewicht in die Verhandlungen einbringen. Der Oberbürgermeister habe dafür in einer Großstadt das Kommando und sollte „sich nicht der Verantwortung entziehen“. Herold hofft, dass sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) für die Beschäftigten seiner Stadt einsetzt. Auch die SPD fordert das. Die Verstimmung bei den Gewerkschaftern über die Arbeitsverhältnisse ist groß.

Verdi plant am Donnerstag eine Streikkundgebung zwischen 9 und 11 Uhr am Elbufer. Die GEW will ihre Mitglieder für 8 bis 10 Uhr auf dem Altmarkt versammeln und der Erzieherverband plant eine Aktion am Dr.-Külz-Ring in Dresden.

Mehr als 40 Kitas geschlossen

Die Mitarbeiter können sich auch kurzfristig für die Beteiligung am Streik entscheiden. Unter Berufung auf den Erzieherverband nannte die Stadt acht Einrichtungen, die vom Streik betroffen sein werden. Dabei handelte es sich um die Kitas Leutewitzer Straße 19a, Leutewitzer Ring 137a, Helbigsdorfer Weg 3, Bünaustraße 25/30, Altfrankener Dorfstraße 27, Berzdorfer Straße 39, Vetschauer Str. 39 und Finsterwalder Straße 2a.

Auf ihrer Internetseite listete die Stadt insgesamt bereits etwa 40 Einrichtungen auf, die aufgrund des Streiks geschlossen sein werden. Dabei handelt es sich neben den genannten zusätzlich um folgende Einrichtungen (Stand: 16 Uhr):

Alaunplatz 4 (Kiga), Alaunplatz 6 (Krippe), An der Schleifscheibe 16 (Kiga), Bahnhofstraße 5 (Hort), Bergstraße 6 (Hort), Blumenstraße 60 (Kita), Bramschstraße 19 (Kita), Burgenlandstraße 30 (Kita), Dörnichtweg 34 (Kita), Eschdorfer Straße 2 (Kita), Fabricestraße 7 (Kita), Fetscherstraße 2 (Hort), Friedrichstraße 34 (Hort), Hauptstraße 14 (Hort an der Hutbergschule), Heidestraße 35 (Kita), Heinrich-Tessenow-Weg 28 (Hort), Hellerstraße 4 (Kita), Hennersdorfer Weg 1 (Kita), Johann-Meyer-Straße 23 (Krippe), Josephinenstraße 33 (Kita), Junghansstraße 52 (Kita), Löwenstraße 2 (Hort), Luboldtstraße 18 (Kita), Maxim-Gorki-Straße 4 (Ganztagsbetreuung Förderzentrum), Moritzburger Weg 67c (Kita), Neukircher Straße 20 (Kita), Radeberger Straße 92 (Kita), Reineckeweg 6 (Kinderhaus), Rietschelstraße 13 (Kita), Saalhausener Straße 61 (Hort), Seifhennersdorfer Str. 2a (Hort), Spitzwegstraße 55 (Kita), Trachenbergerplatz 2 (Krippe), Wägnerstraße 24/26 (Hort), Weesensteiner Straße 1 (Kita), Weißenberger Straße 1 (Kita), Wilhelm-Weitling-Straße 66 (Kita), Zöllnerstraße 2 (Kita).

In vielen weiteren Einschränkungen waren bereits Einschränkungen absehbar, die sich auf die Öffnungszeiten oder die Zahl der betreuten Kinder beziehen können.

Von Ingolf Pleil