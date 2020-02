Diese Frau vermarktet jetzt Dresden

Dresden

Die Dresden Marketing GmbH (DMG), die den Tourismusstandort Dresden vermarktet, hat eine neue Geschäftsführerin. Der Stadtrat wählte am Donnerstagabend Corinne Miseer zur Nachfolgerin von Jürgen Amann, der nach einem Jahr an der DMG-Spitze nach Köln wechselt.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit Corinne Miseer eine erfahrene Marketingexpertin als neue Geschäftsführerin zu gewinnen, die das Unternehmen, die Dresdner Tourismusbranche und den Standort bestens kennt“, sagte Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke).

„ Dresden ist für mich eine der schönsten Städte weltweit“

Miseer ist studierte Hotelbetriebswirtin. „ Dresden ist für mich eine der schönsten Städte weltweit. Diese attraktive Reisedestination gemeinsam mit meinem Team zu vermarkten, ist eine wunderbare Aufgabe, der ich mich sehr gern widme“, sagte Miseer. „Eine Schwerpunktaufgabe der kommenden Monate wird es sein, das neue Kongressakquisekonzept umzusetzen.“ Die gebürtige Sächsin war seit 2017 als Abteilungsleiterin Tourismusmarketing für die DMG tätig. Davor war Miseer sechs Jahre Direkto­rin für Vertrieb und Marketing des 5-Sterne-Hotels Swissotel Dresden am Schloss, seit Mai 2017 Hyperion Hotel am Schloss. Darüber hinaus hat sie 2010 bis 2011 die Eröffnung und Positionierung des Radisson Royal Hotel in Moskau begleitet, nachdem sie sechs Jahre für das Radisson Blu Gewandhaus Dresden tätig war.

Von Thomas Baumann-Hartwig