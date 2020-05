Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Zum ersten Himmelfahrtstag unter Pandemiebedingungen gibt es in Dresden anders als in anderen Städten keine gesonderten Regeln, die den Alkoholgenuss im Freien erschweren. Polizei und Ordnungsamt kündigen jedoch strenge Kontrollen an, die vor allem das Bilden von Männergrüppchen verhindern sollen.