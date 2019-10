Diese Bäcker in Dresden haben am Reformationstag geöffnet

Dresden

Während viele Dresdner am Reformationstag ausschlafen, stehen andere wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz. Damit frische Brötchen auch zum Feiertagsfrühstück nicht fehlen, haben viele Bäcker im Stadtgebiet am 31. Oktober geöffnet. Zumeist sind es die größeren Bäckereien und Ketten, die ihre Kunden empfangen. Kleinere Backstuben machen in der Regel dicht. Wir geben Tipps, wo Sie heute frische Backwaren bekommen können.

Bahnhofsviertel

Backwerk, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 7 bis 20 Uhr

Le Crobag, Am Hauptbahnhof, 01069 Dresden, 6 bis 21 Uhr

Ditsch, Hbf. Kuppelhalle, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 8 bis 21 Uhr

Heberer, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 5 bis 20 Uhr

Kexerei im Hauptbahnhof, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, 8 bis 21 Uhr

Altstadt

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Prager Str. 2, 01069 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Café am Ring - Bäckerei Krause, Ringstraße 7, 01067 Dresden, 7 bis 18.30 Uhr

Bäckerei Dreißig, An der Kreuzkirche 1, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Wallstraße 3, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Bäckerei Dreißig, Wallstraße 6, 01067 Dresden, 7 bis 18.30 Uhr

Bäckerei Möbius, Postplatz 1, 01069 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Wiener Feinbäckerei Heberer, Schloßstraße 7, 01067 Dresden, 9 bis 18 Uhr

KeXerei in der historischen Altstadt, Sporergasse 5, 01067 Dresden, 9 bis 20 Uhr

An der Kreuzkirche 1, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Café am Ring - Bäckerei Krause, Ringstraße 7, 01067 Dresden, 7 bis 18.30 Uhr

Bäckerei Emil Reimann, An der Frauenkirche 18, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Wiener Feinbäckerei, Georg-Treu-Platz 3, 01067 Dresden, 8 bis 18 Uhr

Dresdner Backhaus, Freiberger Str. 6a-c, 01067 Dresden, 7.30 bis 11 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Wettiner Pl., 01067 Dresden, 8 bis 17 Uhr

Bäckerei Matthias Walther, Könneritzstraße 2, 01067 Dresden, 9 bis 20 Uhr

Neustadt

Bäckerei Dreißig, Hauptstraße 5B, 01097 Dresden, 7 bis 17.30 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Hauptstraße 24, 01097 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Frühaufsteher-Bäckerei Emil Reimann, Schlesischer Pl. 1, 01097 Dresden, 4 bis 19 Uhr

BackWerk, Schlesischer Pl. 1, 01097 Dresden, 6.30 bis 18.30 Uhr

Le Crobag, Schlesischer Pl. 1, 01097 Dresden, 6 bis 20 Uhr

RON´S Bakery, Alaunstraße 5, 01099 Dresden, 7 bis 20 Uhr

Bäckerei & Konditorei Schwerdtner, Bautzner Str. 27B, 01099 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei & Konditorei Schwerdtner, Königsbrücker Str. 46, 01099 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Backland Otte, Rudolf-Leonhard-Straße 2, 01097 Dresden, 7.30 bis 18 Uhr

Richter Bäckerei, Alaunstraße 84, 01099 Dresden, 8 bis 11.30 Uhr

Bäckerei Otte Backland, Görlitzer Str. 13, 01099 Dresden, 7.30 bis 18 Uhr

Dresdner Mühlenbäckerei, Bischofsweg 31, 01099 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Pieschen

Unser Bäcker - Bäckerei und Konditorei, Hechtstraße 72, 01097 Dresden, 7.30 bis 11.30

Bäckerei Möbius, Leipziger Str. 76, 01127 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei Konditorei Claus, Leisniger Str. 52, 01127 Dresden, 7.30 bis 12 Uhr

Landbäckerei Schmidt, Großenhainer Str. 111, 01127 Dresden, 7 bis 17 Uhr

SB-Bäckerei K.Singh, Großenhainer Str. 129, 01129 Dresden, 7 bis 11 Uhr

Bäckerei Konditorei Claus, Großenhainer Str. 169, 01129 Dresden, 7.30 bis 11 Uhr

Bäckerei & Café Eckert, Großenhainer Str. 221, 01129 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Mickten

bumüller-back, Sternstraße 2a/2b, 01139 Dresden, 8 bis 14 Uhr

Jürgen Lehmann Bäckerei, Leipziger Str. 266, 01139 Dresden 4.30 bis 10.30 Uhr

KeXerei im ELBEPARK, Peschelstraße 33, 01139 Dresden, 9 bis 20 Uhr

Radebeul

Bäckerei Konditorei Café Claus, Meißner Str. 49, 01445 Radebeul, 7 bis 12 Uhr

Dresdner Backhaus, Sidonienstraße 5, 01445 Radebeul, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei & Café Eckert, Hauptstraße 29, 01445 Radebeul, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Sidonienstraße 1, 01445 Radebeul, 7 bis 11 Uhr

Schiller Thomas Konditor, Meißner Str. 154, 01445 Radebeul, 8 bis 17 Uhr

Cotta

Bäckerei Schleinig, Hörigstraße 23, 01157 Dresden, 7 bis 10 Uhr

Stadtbäcker Höring, Gottfried-Keller-Straße 15, 01157 Dresden, 13 bis 16 Uhr

Bäckerei, Konditorei & Café Dirk Hartmann, Warthaer Str. 16, 01157 Dresden, 7 bis 10 Uhr

Bäckerei Emil Reimann, Lise-Meitner-Straße 2, 01169 Dresden, 7 bis 11 Uhr

Bäckerei Möbius, Kesselsdorfer Str. 79, 01159 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Löbtau

Bäckerei und Konditorei Schwerdtner, Kesselsdorfer Str. 16, 01159 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Möbius, Gröbelstraße 14, 01159 Dresden, 7 bis 12 Uhr

Bäckerei & Konditorei Eckert, Kesselsdorfer Str. 45, 01159 Dresden, 6 bis 12 Uhr

Bäckerei Schleinig, Bonhoefferpl. 15, 01159 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Plauen

Schwerdtner Bäckerei und Konditorei, Nöthnitzer Str. 1, 01187 Dresden, 7 bis 18 Uhr

Südvorstadt

Bäckerei Filiale Sternenbäck, Nürnberger Str. 27, 01187 Dresden, 8 bis 17 Uhr

Bäckerei Möbius, Münchner Pl. 1, 01187 Dresden, 7 bis 17.30 Uhr

Stadtbäcker Höring, Räcknitzhöhe 31, 01217 Dresden, 7 bis 10 Uhr

Strehlen

Bäckerei Möbius, Caspar-David-Friedrich-Straße 1, 01219 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Landbäckerei Schmidt, Lockwitzer Str. 6, 01219 Dresden, 7 bis 10.30 Uhr

Leubnitz-Neuostra

Bucheckchen, Wilhelm-Franke-Straße 36, 01219 Dresden, 7 bis 10 Uhr

Unser Bäcker, Wilhelm-Franke-Straße 38A, 01219 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Dresdner Backhaus, Spitzwegstr. 48 im Konsum-Markt, 01219 Dresden, 7 bis 10.30 Uhr

Striesen

Bäckerei Möbius, Zwinglistraße 34, 01277 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Feinbäckerei Hentschel, Hepkepl. 8, 01309 Dresden, 7 bis 10 Uhr

Schaubäckerei Ullrich, Schandauer Str. 79, 01277 Dresden, 7.30 bis 10.30 Uhr

Bäckerei Konditorei Krause, Bergmannstraße 7, 01309 Dresden, 7 bis 16.30 Uhr

Bäckerei Möbius, Loschwitzer Str. 47, 01309 Dresden, 13 bis 17 Uhr

Bäckerei Siemank, Mosenstraße 29, 01309 Dresden, 7.30 bis 11 Uhr

Bäckerei Möbius, Borsbergstraße 29, 01309 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei Dietrich Grundmann, Krenkelstraße 6, 01309 Dresden, 7.30 bis 11 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Dresdner Backhaus, Augsburger Str. 4, 01309 Dresden, 7.30 bis 17 Uhr

Ottendorfer Mühlenbäcker, Blasewitzer Str. 45, 01307 Dresden, 7 bis 17 Uhr

Bäckerei & Café Emil Reimann, Elsasser Str. 4, 01307 Dresden, 7 bis 10.30 Uhr

Bäckerei Siemank, Florian-Geyer-Straße 58, 01307 Dresden, 7.30 bis 11 Uhr

Von RND/isc