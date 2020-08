Diebestrio in Dresden vor Gericht – Straftaten in Pflegeheimen, Kneipen und dem Zirkus

Dresden

Man kann Stefan G., Patrick F. und Maria L. vieles nachsagen – aber faul waren sie nicht. Das Trio war zwischen Juli und November 2019 ständig auf Achse, besuchte Schwimmhallen, Büro, Gaststätten, Pflegeheime, Einfamilienhäuser in Coswig, Riesa, Radebeul, Weinböhla, Nünchritz, Zeithain. Allerdings waren sie ungebetene Gäste. Waren sie wieder weg, fehlte was.

Die Männer „arbeiteten“, die Frau stand Schmiere

Seit Dienstag müssen sie sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Computerbetrugs und gefährlicher Körperverletzung im Landgericht verantworten. Angesetzt sind acht Verhandlungstage – immerhin müssen 23 Tatvorwürfe geklärt werden.

In wechselnder Besetzung klauten sie, was nicht und nagelfest war, selbst die Geldbörse einer 90-Jährigen in einem Pflegeheim. Sie waren immer auf der Suche nach Bargeld oder Dingen, die man versilbern kann, um Drogen zu kaufen. Sie sollen in Einfamilienhäuser, Geschäfte und Büros eingestiegen, Bargeld oder Technik für mehrere Tausend Euros gestohlen und sogar ganze Tresore rausgeschleppt haben. So zum Beispiel aus dem Zirkus Sarrasani. Die Einbrüche verübten die Männer – Maria stand Schmiere.

Manches entbehrt nicht einer gewissen Komik. So zerrten sie einmal einen Tresor aus einer Gärtnerei in Riesa und versteckten ihn in einem Gebüsch. Sie besorgten sich eine Flex, um den Safe zu knacken und fuhren wieder hin – nur hatten sie vergessen, den Akku zu laden.

Das Ende einer wunderbaren Männerfreundschaft

Ein weiteres Betätigungsfeld waren Cafés und Gaststätten. Dort beobachteten sie das Personal und klauten in unbeobachteten Momenten die Kellnerbörsen vom Tresen. Beim Besuch eines Biergartens in Nünchritz kippten sie zunächst das Toilettenfenster an und stiegen dann nachts ein. Mit einer dort gestohlenen EC-Karte hob Maria L. – mit einer Sturmmaske getarnt – 535 Euro an einem Automaten ab.

Patrick F. warf zudem immer noch ein Auge auf parkende Autos. Bemerkte der 25-Jährige, der ohne „Nothammer“ wohl nicht aus dem Haus ging, eine Tasche oder einen Rucksack in einem Auto, schlug er die Scheibe ein. Neben Bargeld, Ausweisen und EC-Karten erbeuteten sie dabei auch einen Dienstausweis der sächsischen Polizei.

Den griff sich Stefan G. Der 34-Jährige war wohl eher der Mann fürs Grobe – groß, kräftig und wegen seines Crystalkonsums ziemlich aggressiv. Er langte schnell mal hin und verdrosch sogar seinen „Kollegen“ Patrick F., als der ihn bei der Polizei verpfiff. Das Ende einer wunderbaren Männerfreundschaft.

Der 34-Jährige sagte als Erster aus und haute Patrick G. als „Ideengeber“ in die Pfanne. Allerdings ging es Stefan G. nicht gut. Womöglich hatte er sich mit zuviel Medikamenten ruhig gestellt. Nach wenigen Stunden wurde die Verhandlung abgebrochen.

Von Monika Löffler