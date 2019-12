Die vereiste Hand des Teufels: Terence Hill Eis-Saloon eröffnet in Dresden

Dresden

Stracciatella, Karamell und Vanille sind die eher klassischen Sorten im neu eröffneten „ Terence Hill Eis Saloon“ in Dresden. Seit Freitagnachmittag bietet der Laden an der Hauptstraße 35 auch extravagantere Geschmacksrichtungen, etwa „Die rechte und die linke Hand des Teufels“. Dabei handelt es sich um eine Kreation aus weißen Bohnen mit Ahornsirup und Thymian. Angelehnt ist die Sorte an den gleichnamigen Film von Terence Hill aus dem Jahr 1970. Der 80-Jährige ist Anteilseigner am Eis-Saloon. Er eröffnete nun in Dresden seinen zweiten Laden.

Weiße Bohnen, Ahornsirup und Thymian

Anwesend war er allerdings nicht. „ Terence dreht zur Zeit eine TV-Serie in Italien“, sagt Jess Hill, der seinen Vater vertrat. „Er hat aber vor, nach Dresden zu kommen.“

Seine erste Eisdiele eröffnete der Filmheld im Jahr 2017 in Amelia, der Heimatstadt seines Vaters in Italien. Auch das Eis, das in Dresden verkauft wird, stamme von dort.

Bei der Eröffnung war der Andrang groß, winterliche Temperaturen machten den Dresdnern nichts aus. Und so versammelten sich zu Beginn rund 30 Menschen vor dem neuen Eis-Saloon, vielleicht auch, weil sie insgeheim hofften, den Superstar des Italo-Westerns persönlich zu sehen. Doch dieser komme wohl erst nächstes Jahr nach Dresden, sagte Jess Hill.

Von Felix Franke