Die teuersten Pflaster von Dresden: Die neuen Bodenrichtwerte sind da

Dresden

1,6 Millionen Euro. So viel Geld hat ein Käufer für eine über 200 Quadratmeter große Eigentumswohnung in einem Neubau nahe der Innenstadt auf den Tisch gelegt. Es war im vergangenen Jahr der höchste Kaufpreis für eine Eigentumswohnung, der in Dresden gezahlt wurde, erklärte am Donnerstag Klara Töpfer, Leiterin des Amtes für Geodaten und Kataster in der Stadtverwaltung. 8700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ist der Spitzenpreis, den im vergangenen Jahr ein Käufer zu zahlen bereit war.

Der Immobilienmarkt geht durch die Decke

Da nehmen sich die 7600 Euro pro Quadratmeter, die der Projektentwickler für eine Wohnung in der Hafencity erzielen konnte, fast schon bescheiden aus. In Plauen hat ein Vermieter seine Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und für eine davon 6180 Euro pro Quadratmeter erzielt. Die Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs. Der Immobilienmarkt in Dresden geht durch die Decke – trotz Corona. In fast allen Marktsegmenten registriert Töpfer zweistellige Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr.

Das hat Folgen: Töpfer legte am Donnerstag die neuen Bodenrichtwerte vor, die Grundlage für die Wertermittlung von Grundstücken sind. Die Richtwerte orientieren sich an den Kaufpreisen für unbebaute Grundstücke in den vergangenen zwei Jahren. „Im Vergleich zu 2019 beträgt der durchschnittliche Wertanstieg aller Bodenrichtwerte 30 Prozent. Die Bodenrichtwerte für Eigenheimgrundstücke stiegen um durchschnittlich 26 Prozent. Der Spitzenwert liegt im Villenviertel Loschwitz und beträgt 670 Euro pro Quadratmeter“, so Töpfer.

Problem erreicht die Mitte der Gesellschaft

Höhere Grundstückspreise, höhere Baukosten – höhere Mieten. Die Auswirkungen des boomenden Immobilienmarkts sind im gesamten Stadtgebiet zu spüren. „Immer mehr Familien, bei denen die Erwachsenen fleißig arbeiten gehen, haben Probleme, im Stadtgebiet eine angemessene Wohnung zu finden“, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). 30 Prozent der Dresdner Haushalte hätten Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. „Das Problem hat die Mitte der Gesellschaft erreicht“, konstatiert Kühn.

Wer seinen Traum von einem Eigenheim im Stadtgebiet verwirklichen will, braucht ein prall gefülltes Konto. Allein das Baugrundstück kostet im Schnitt 245.000 Euro, der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei 300 Euro. Von diesen Preisen können Projektentwickler, die Wohnhäuser bauen wollen, nur träumen. Sie müssen einen Durchschnittspreis von 720 Euro pro Quadratmeter für Bauland zahlen.

Trotz der hohen Preise werden den Projektentwicklern die Vorhaben förmlich aus den Händen gerissen. Institutionelle Anleger wie Rentenkassen suchen nach sicheren Wertanlagen und haben Dresden für sich entdeckt. Teilweise stehen die Projekte noch in den Computern der Architekten, da haben sie schon einmal oder sogar häufiger den Besitzer gewechselt – wie die Lingnerstadt, die schon den dritten Eigentümer hat. Obwohl noch kein Haus gebaut wurde.

Bei Wohnungen ist die Preisentwicklung exorbitant

Der Durchschnittspreis für neue Eigentumswohnungen liegt bei 4600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Noch teurer sind im Schnitt in Eigentum umgewandelte Mietwohnungen mit 5035 Euro pro Quadratmeter. Gebrauchte Eigentumswohnungen kosten durchschnittlich 2345 Euro pro Quadratmeter. Die Preisentwicklung ist exorbitant, die Dresdner mischen auf dem Markt aber fleißig mit. Mehr als 1200 Wohnungskäufer kamen im vergangenen Jahr aus dem Postleitzahlgebiet „01“, etwas weniger als 1000 dagegen aus anderen Gebieten Deutschlands.

„Es ist schön, dass sich viele Dresdner eine Wohnung kaufen können und nicht nur Menschen von außerhalb“, sagt Töpfer. Ob die Käufer die Wohnungen dann selbst nutzen oder vermieten – das entzieht sich der Kenntnis der Amtsleiterin.

4700 Euro pro Quadratmeter auf der Prager Straße

In einigen Ligen spielen aber auch nicht mehr allzu viele Dresdner mit. Auf der Prager Straße liegt der Bodenrichtwert im Bereich um die Centrum Galerie bei 4700 Euro pro Quadratmeter für Wohnen und Gewerbe. Wer ein Wohngebäude im Bereich um den Schützenplatz bauen will, muss laut Bodenrichtwert 1700 Euro für den Quadratmeter zahlen.

Es gibt aber auch noch Schnäppchen, nur eben nicht in der Innenstadt. Für den Eigenheimbau in Brabschütz ist Bauland für 40 Euro pro Quadratmeter zu haben. Oder tief im Dresdner Westen, kurz vor der Stadtgrenze zu Freital in bester Autobahnnähe kosten Grundstücke für Wohnhäuser ganze 60 Euro pro Quadratmeter. Zöllmen heißt das Tiefpreisparadies, es ist aber eben etwas abgelegen. Vorsichtig formuliert. Altfranken glänzt mit 150 Euro Quadratmeter für Vorhaben mit Mischnutzung, günstiger ist es nirgends im Stadtgebiet.

Von Thomas Baumann-Hartwig