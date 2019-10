„Die meisten wurden nicht besucht“ – Broschüre über den Jugendwerkhof erschienen

Königstein

Straffällig gewordene, aber auch schlichtweg unbequeme Jugendliche zur „sozialistischen Persönlichkeit“ umzuformen – das war zunächst mal das Ziel der Jugendwerkhöfe in der DDR. Ende des Jahres 1950 zählte allein das Land Sachsen, das dann bald in die Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig aufgeteilt werden sollte, 20 Jugendwerkhöfe mit rund 1200 Plätzen. Auch auf dem Königstein war zwischen 1949 und 1955 ein Jugendwerkhof, über den noch bis 3. November eine Sonderausstellung auf dem Königstein informiert (DNN berichteten), eingerichtet.

Nun ist in der Schriftenreihe der Festung Königstein auch eine Broschüre zum Thema erschienen, die einen umfassenden Überblick zu den in der Ausstellung thematisierten Bereichen gibt. Der Leser wird über Ursachen und Gründe für die Einrichtung von Jugendwerkhöfen in der DDR informiert wie auch darüber, wie es dazu kam, dass die Festung überhaupt auserkoren wurde, als Standort für einen Jugendwerkhof dienen zu müssen. Zunächst ging es schlicht darum, verwaiste und verwahrloste Kinder, von denen es nach Krieg und Vertreibung hunderttausende gab, von der Straße zu holen, zitiert wird die Schwester eines Insassen auf dem Königsteiner Werkhof, die beobachtete: „Die meisten wurden nicht besucht.“ Die Anfänge waren bescheiden, da Erzieher rar waren, fanden ehemalige Wehrmachtsangehörige und junge, ungelernte Hilfserzieher eine Anstellung, wie zu lesen ist.

Wie dem Vorwort der von Maria Pretzschner verfassten und der Festung Königstein gGmbH herausgegebenen Broschüre zu entnehmen ist, bildete der Aufstand vom 17. Juni 1953 eine gewisse Zäsur, gab es nun doch Neuzugänge, denen etwa „ Verbrechen gegen das Gesetz zum Schutz des Volkseigentums“ vorgeworfen wurden. Auf dem Königstein saßen nun auch ein junger desertierter Volkspolizist wie auch ein junger Arbeiter ein, der sich gegen die Normenerhöhung im Vorfeld des Aufstandes ausgesprochen hatte.

Thema sind Alltag auf den Jugendwerkhof wie die Arbeit in dessen Werkstätten. Die Jugendlichen erhielten ein Lehrlings- bzw. Arbeitsentgelt, wovon sie einen Teil allerdings an den Jugendwerkhof für ihren Lebensunterhalt zurückzahlen mussten. Nicht in jedem Fall war eine vollwertige Ausbildung möglich, teilweise handelte es sich nur zum Anlerntätigkeiten. Auch waren die Produktionsbedingungen auf dem Königstein schwierig. Die Lage der Festung war halt doch etwas abgeschieden, Zulieferer brachten das Rohmaterial häufig unpünktlich.

Wie zu einem Foto vermittelt wird, kontrollierte ein Pförtner zunächst den Ein- und Ausgang des Werkhofs. Er allein hatte die Befugnis, das Tor zu öffnen. 1951 übernahmen die Jugendlichen selbst diese Aufgabe, wobei nicht jeder „ran“ durfte. Die Torwache war ein Ehrendienst, nur wer vom Kollektiv für würdig befunden wurde, durfte am Tor Dienst schieben. Zu einem anderen Foto ist vermerkt, dass besonders zuverlässige Jugendliche sogar als Postboten und Einkäufer eingesetzt wurden. Abgedruckt ist auch eine Ausgangskarte. Ab 1952 öffnete sich der Werkhof stärker nach außen. Es war nun möglich, Ausgang zu bekommen. Vorbedingungen waren: Man hatte die (Arbeits-)Normen erfüllt, sich auch sonst gut geführt und eine Mindestaufenthalt im Werkhof Königstein absolviert. Gleichwohl gab es noch immer Fluchtversuche – 1952 waren es 183, woraufhin ein neuer Leiter eingesetzt wurde, der auf einen noch strafferen Tagesablauf, aber auch ein vielseitigeres Freizeitprogramm setzte.

Zum Schluss wartet die Broschüre mit einer Reihe von Zitaten auf, in der der Jugendwerkhof Königstein aus der Sicht der Zeitzeugen eingeordnet wird. Ein Zögling meinte „Viele waren froh, hier zu sein“, ein anderer tat kund: „Immer lebte man in der Gruppe, alles wurde kommandiert, im Befehlston oder als Befehl direkt verlangt. Der Vater eines Insassen war sich sicher: „Von dort kommt keiner besser wieder runter.“ Letztlich wurde der Jugendwerkhof auf Druck der Öffentlichkeit im Frühjahr 1955 geschlossen und die Festung Königstein zum Museum erklärt.

Maria Pretzschner: Jugendwerkhof Königstein 1949-1955. erschienen in der Schriftenreihe der Festung Königstein, 24 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 3 Euro, ISBN: 78-3-9821081-0-0

Von Christian Ruf