Die meisten Kriegsflüchtlinge in Dresden leben in privaten Unterkünften

Dresden

In Dresden haben am Freitag 5473 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein Quartier gefunden – 3742 Personen in privaten Wohnungen und 1731 Menschen in kommunal organisierten Unterkünften. 711 Personen sind in Turnhallen oder der Messe Dresden untergebracht, 782 in Hotels, zehn in Wohnheimen und 28 in Wohnungen.

Dresden verfügt aktuell über insgesamt 2000 Plätze in neun Turnhallen und in der Messe.Ausländerrechtlich registriert sind bisher 2964 Personen.Beim Sozialamt registriert sind 5409 Menschen. Darunter befinden sich 2072 Kinder, 2776 Frauen und 561 Männer.Weitere 971 Personen sind vorerst in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen in Dresden untergekommen.

Die Zahl der von der Stadt untergebrachten Kriegsflüchtlinge ist im Vergleich zum Donnerstag um 154 gestiegen. Der Freistaat hat 14 Menschen mehr untergebracht als am Donnerstag. Sachsen verfügt in seinen Einrichtungen in Dresden über 2212 Plätze, allerdings belegen hier bereits 765 Asylbewerber aus anderen Ländern Plätze.

Von Thomas Baumann-Hartwig