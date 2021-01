Die große Leere in Dresdens Bädern, Kinos, Bars, Hotels, Galerien....

Dresden

Im Lockdown müssen viele Einrichtungen, Läden und Institutionen ohne Publikum auskommen, mit der Leere leben – egal ob Kinos, Philharmonie, Zoo, Bar, Galerie oder Hotel. Wir waren unterwegs.

Marit Kunis-Michel in der Zentralbibliothek

Normalerweise tummeln sich mehr als tausend Besucher pro Tag zum Ausleihen, Lesen, Arbeiten oder Verweilen in der Zentralbibliothek im Kulturpalast. Aber auch die Städtischen Bibliotheken sind vom zweiten Lockdown betroffen und geschlossen.

Marit Kunis-Michel, Direktorin der Städtischen Zentralbibliothek. Quelle: Anja Schneider

Neue Angebote wurden entwickelt, um trotzdem für die Dresdner präsent zu sein. So kann man sich während der Schließzeit bis zu zehn Medien aus einer der Bibliotheken von PostModern für sechs Euro nach Hause liefern lassen. Oder gibt es eine Rechercheanfrage, dann recherchieren die Mitarbeiter in geprüften Quellen zu Wissenschaft, Freizeit, Kunst, Literatur, Film oder Musik, in der Region und anderswo, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – kostenfrei und ohne Anmeldung. Auch die virtuelle eBibo wurde genutzt wie nie zuvor.

Dennoch fehlt das zentrale Element in der Einrichtung: die Menschen. Zentralbibo-Leiterin Marit Kunis-Michel sagt: „Wir vermissen unsere Nutzerinnen und Nutzer, das Lachen der Kinder, die guten Gespräche und unsere Veranstaltungen. Und wir hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität!“

Karl-Heinz Ukena im Dresdner Zoo

Die Dresdner sehnen sich nach ihrem Zoo, nutzen jede Chance, um durch den Zaun einen Blick auf die Tiere zu erhaschen. „Die Situation macht traurig, auch weil viele Leute zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie mit ihren Kindern machen sollen. Da wären wir eine gute Option, zumal die Zoos in Sachsen-Anhalt geöffnet haben. Aber die Diskussion will ich nicht führen“, sagt Karl-Heinz Ukena.

Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. Quelle: Anja Schneider

Also geben der Zoodirektor und seine mit einer Ausnahme bislang von Covid-19 verschont gebliebene Belegschaft ihr Bestes, um die Tiere zu bespaßen. Denn auch die merken, dass derzeit nichts ist wie sonst. „Den Orang Utans zeigen wir Filme. Sie entspannen am besten bei Zoosendungen. Die guckt der Toni rauf und runter“, berichtet Karl-Heinz Ukena, der auch in der Schließzeit jeden seiner Tierpfleger, Handwerker und Gärtner braucht, um den Betrieb aufrechtzuhalten, Pflanzen zurückzuschneiden und Gehege aufzuhübschen. „Wir hoffen, dass wir wie nach dem ersten Lockdown zu den ersten Einrichtungen gehören, die wieder öffnen dürfen.“

Mirko Glaser im Blue Note

„Ich bin guter Dinge“, sagt Mirko Glaser, Inhaber des Blue Note, eines Urgesteins des Neustädter Nachtlebens. Im ersten und im zweiten Lockdown nutzt er fleißig seine Bar und streamte gemeinsam mit Uwe Stuhrberg das Corona-TV in alle Äther dieser Welt. Es gab mehr als 86 Talk-Runden sowie über 100 Konzerte mit regionalen Künstlern und anderen interessanten Menschen.

Mirko Glaser in seiner Bar Blue Note in der Umbauphase. Quelle: Anja Schneider

In der Adventszeit, als es noch ging, konnte man Glühwein To Go aus dem Fensterverkauf erwerben und auf dem Heimweg schlürfen. In seinem Musik-Club auf der Görlitzer Straße ist irgendwie keine wirkliche Ruhe eingekehrt, er hat derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Umbau der Lüftungstechnik in seiner Bar.

Mirko Glaser hat Kulturfördermittel für den Umbau beim Bund beantragt und einen Zuschuss von 80 Prozent für dieses Projekt bewilligt bekommen. Die größte Freude wird ihm sein, wenn die erste Band wieder live vor Publikum spielt.

Benjamin Schumann von der Fitness-Box Enforce

„Fight hard“ lautet dieser Tage mehr denn je das Motto: Schon 30 Prozent seiner Mitglieder haben gekündigt, obwohl Kampfsport-Trainer Benjamin Schumann via YouTube und Instagram versucht, die Motivation seiner Schützlinge auf einem hohen Level zu halten. Mit fröhlichen Botschaften und Trainingsabläufen hält er sie fit und bei der Stange. Aber auch das mentale Training hat einen großen Stellenwert bei ihm, dort werden philosophische, private und politische Themen bearbeitet.

Benjamin Schumann betreibt seit 2013 das Kampfsportzentrum an der Freiberger Straße. Quelle: Anja Schneider

Mit den beantragten Hilfsgeldern, die hinten und vorne nicht reichen, ist Benjamin Schumann sehr unzufrieden. Zurzeit lebt er von seinen Rücklagen und seiner Frau – ein Zustand, der ihm nicht behagt. Seit 2013 gibt es das Kampfsportzentrum auf der Freiberger Straße 69, bis zum ersten Lockdown wuchs das Unternehmen mit jedem Monat. Für die nächsten Wochen sieht Benjamin Schumann nicht viel Licht am Ende des Tunnels. Es wird keine Neuanmeldungen geben und noch mehr Kündigungen werden ihm ins Studio flattern, aber aufhören sei bis jetzt keine Option für ihn.

Holger John und Luis Ernesto Sarabia Toledo in der Galerie John

Als Galerist ist der Lockdown für Holger John eine Katastrophe, für den Künstler Holger John ist der Lockdown ein Paradies. Der Maler hat die Tür zugeschlossen und malt und malt. Der Boden im Obergeschoss der Galerie ist bedeckt mit Hunderten von Zeichnungen. Er arbeitet zeichnerisch an einem Seuchentagebuch; die Ergebnisse wird man nur durch die Fenster der Galerie auf der Rähnitzgasse betrachten können.

Luis Ernesto Sarabia Toledo Künstler sitzt mit Galerist Holger John in seiner Ausstellung. Quelle: Anja Schneider

Zurzeit zeigt der Galerist noch die Ausstellung „Empathic Photography“ des kubanischen Fotografen Luis Ernesto Sarabia Toledo. Zwar wurde sie bis 31. Januar verlängert, aber Besucher werden sie nicht mehr sehen. Traurig ist der Fotograf darüber trotzdem nicht. In den ersten acht Wochen war das Interesse an seinen Bildern groß und er konnte einige gut verkaufen, viele sind auch auf der Website der Galerie zu betrachten.

Der Mensch Holger John nutzt den Stillstand, um nach innen zu denken und sich von außen zu beobachten. Dann lacht er und sagt: „Kunst ist eh die beste Medizin gegen alle Krankheiten!“

Ulrich Finger in der Messe Dresden

So riesig wie die leeren Hallen im Ostragehege ist das Finanzloch, mit dem Ulrich Finger kämpft. „Statt bis 7 Millionen Euro Jahresumsatz hatten wir 2020 um die 3, wenn es gut kommt“, rechnet der Messe-Chef. Vor der komplett vorbereiteten „Dresdner Ostern“ kam der erste Lockdown. Seitdem ist Kurzarbeit angesagt, alles wurde teils mehrmals verschoben. „Wir planen jetzt Veranstaltungen für Ende 2021, Anfang 2022.“

Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden , in der leeren Messehalle 2. Quelle: Dietrich Flechtner

Noch bis Jahresmitte könne das Unternehmen von eigenen Rücklagen leben. „Wir hatten uns ein gutes Standing erarbeitet, das nun den Bach runtergeht. Das ist bitter, aber wir sind optimistisch, denn etwas Nachfrage ist trotzdem da: Die sonst ins Tagungshotel gehen würden und durch die Bestimmungen mehr Fläche brauchen, kommen nun zu uns, weil wir das Corona-konform durchführen können“, erzählt Ulrich Finger und frohlockt: „Wir werden nach der Krise in Sachen Digitalisierung besser aufgestellt sein.“ Denn während des Lockdowns investiert die Messe eine halbe Million Euro in den Breitbandausbau.

Jana Engelmann & Sven Weser im Programmkino Ost

Kalt ist es im Saal, nur das Büro ist noch geheizt. Im Programmkino Ost wurde alles runtergefahren. Dabei zeige eine Studie aus dem Dortmunder Konzerthaus, dass in solchen Sälen kaum Ansteckungsgefahr herrscht. „Doch was nützt es, wenn wir öffnen dürfen, aber die Angst so groß ist, dass keiner kommt? Da ist es wirtschaftlich besser, wenn wir geschlossen haben“, erklärt Jana Engelmann, die mit Sven Weser das Kino an der Schandauer Straße betreibt.

Die Betreiber Jana Engelmann und Sven Weser im leeren Kinosaal. Quelle: Dietrich Flechtner

Waren es vor Corona bis zu 1000 Besucher pro Tag, verzeichnete sie zwischen den Lockdowns 50 Prozent weniger Gäste. „Damit wären wir auf Dauer nicht lebensfähig. Deshalb machen wir uns mehr Sorgen um die langfristige Zuschauerentwicklung als um die nahe Zukunft – obwohl wir bald pleite sind, falls die Hilfszahlungen nicht schnell fließen.“

Die Abhängigkeit von den Filmverleihern birgt ein weiteres Problem: über vier Wochen Vorlaufzeit bis zu einem Wiedereröffnungstermin. Doch will Jana Engelmann aufgeben? „Niemals! Ich habe auch gar keinen Plan B.“

Christina Biwank im Kulturpalast

Solobratschistin im wahrsten Sinne: Ganz verloren steht Christina Biwank im Kulturpalast. Bei der Dresdner Philharmonie herrscht weitgehend Ruhe. „Zum Gedenkkonzert am 13. Februar wird unser Orchester spielen, ohne Zuschauer, aber fürs Radio. Wir versuchen, mit unserem Publikum in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel durch Übertragung von Kammerkonzerten via Livestream“, erklärt Sprecherin Claudia Woldt.

Christina Biwank, Solobratschistin der Dresdner Philharmonie im leeren Saal Quelle: Dietrich Flechtner

Diese neuen Wege will ihr Haus auch nach der Krise zusätzlich weitergehen, doch: „Corona macht uns erst richtig bewusst, wie wichtig und schön es ist, live vor Besuchern zu spielen.“ Die Philharmonie wird städtisch subventioniert, aber die Kommune hat durch die Krise hohe Kosten. „Uns ist klar, was das für die nächsten Haushalte bedeutet, da ist mit finanziellen Einschnitten zu rechnen“, meint Claudia Woldt.

Und sie weiß, dass die Pause für ein Orchester noch ganz andere Nachteile hat: „Ein Orchester muss zusammen spielen! Nicht nur eine Fußballmannschaft wird schlechter, wenn sie nicht gemeinsam trainiert.“

Dino Filpi im Hotel „Am Terrassenufer“

Bar und Lobby im Hotel Am Terrassenufer sind leergefegt. „Eine gruselige Situation“, sagt Direktor Dino Filpi, der sein Haus dennoch für Dienstreisende geöffnet hat, die nach Dresden müssen. Das sei zwar momentan unwirtschaftlich, aber: „Das sind alles treue Stammkunden, die seit Jahren buchen. Wenn ich jetzt den Betrieb schließe, bekomme ich die nicht mehr wieder.“

Hoteldirektor Dino Filpi in der leeren Lounge. Quelle: Dietrich Flechtner

Also schmeißt er die Rezeption allein, seine Mitarbeiter sind fast alle in Kurzarbeit null. Die Auslastung seiner 194 Zimmer betrage, wenn überhaupt, drei Prozent. „Das Jahr 2020 wäre eines der besten gewesen, der Buchungsstand war enorm. Dann kam die Stornowelle. Im Herbst ging es nur kurz aufwärts“, blickt Dino Filpi enttäuscht zurück.

Wegen der laufenden Fixkosten fehle das Geld, den Lockdown für großartige Sanierungen zu nutzen. „Ich habe vor 28 Jahren eröffnet, die Bankenkrise und beide Fluten mitgemacht. Damals haben wir nach drei Monaten wieder eröffnet. Das ist alles nicht mit jetzt zu vergleichen.“ So ist sein Optimismus gedämpft.

Rodney Aust im Alten Schlachthof

Bis auf drei Comedyveranstaltungen unter Auflagen im Oktober ist im Alten Schlachthof seit Mitte März nichts los. „Wir hatten letztes Jahr 86 Prozent Umsatzausfall“, hat Rodney Aust errechnet. Und das, obwohl er im Sommer nach draußen auf die Freilichtbühne ausweichen konnte. „Das hat Spaß gemacht, war aber nur ein Heftpflaster auf die offene Bauchdecke“, sagt der Konzertveranstalter.

Rodney Aust im leeren großen Saal des Alten Schlachthofs. Quelle: Dietrich Flechtner

„Mit den Nov./Dez.-Hilfsgeldern hat die Regierung einen großen Stein in unseren Vorgarten geworfen. Ich hoffe nur, der landet irgendwann. Wir können nichts machen – bis auf ein paar Umbauten und alles immer wieder ins nächste Quartal weiterzubuchen.“

Gedanklich plane er den Neubeginn im Herbst, doch eine konkrete Perspektive fehlt. „Unsere Karten hatten wir damals noch ohne Abstandsregelungen verkauft. Was da im Sommer gilt, weiß ja niemand“, sagt Rodney Aust, der auf Impferfolge hofft: „Damit wir wieder in einen vernünftigen Veranstaltungsmodus kommen. Wenn alle nur mit Maske rumsitzen müssen, ist das sicher notwendig, aber emotionaler Müll!“

Matthias Waurick im Bäderbetrieb der Stadt

„Es ist schon traurig, so lange keine Schwimmsportler und Badegäste bei uns begrüßen zu können. Wozu haben wir in den vergangenen sieben Jahren rund 70 Millionen Euro investiert? Was wird mit den Kindern, die Schwimmen lernen sollen?“ Das sind nur zwei von vielen Fragen, die Bäderchef Matthias Waurick umtreiben.

Matthias Waurick, Geschäftsführer Dresdner Bäder GmbH in der Schwimmhalle am Freiberger Platz. Quelle: Anja Schneider

Die Becken sind voll, doch Heizung und Umwälzung wurden heruntergefahren – auch wenn sie nicht stillstehen, um die Wasserqualität nicht zu gefährden. Die Grundreinigung gab es im November, danach ging ein Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Derzeit laufen nur tägliche Hygienekontrollen. Betrieb herrscht bloß in der Springerhalle, wo die Leistungssportler trainieren.

Bei der aktuellen Personalplanung für die Freibadsaison plagt Matthias Waurick die Ungewissheit, aber: „Wir gehen momentan vom Optimum aus, also einem Saisonbeginn Mitte Mai.“ Das einzig Positive an der Krise: „Die flächendeckende Einführung des Onlineticketsystems, die wir aufgrund der coronabedingten Anforderungen vorgezogen hatten, bewährt sich.“

